#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Қоғам

Депутат жекеменшік ұйымдардағы жалақыны көтеруді ұсынды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 15:18 Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаты Азат Перуашев 2026 жылғы 28 мамырда жекеменшік ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын арттыру мәселесіне қатысты депутаттық сауал жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол бүгінде мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру және ең төменгі жалақы мөлшерін 150 мың теңгеге дейін ұлғайту мәселесі талқыланып жатқанын атап өтті.

"Бұл үдерісте шағын және орта бизнес те маңызды рөл атқаруы керек деп санаймыз. Алайда кәсіпкерлердің қызметкерлеріне төленетін жалақы шығындарын арттыруына кедергі келтіріп отырған жүйелі мәселе бар. Кәсіпкерлер Салық кодексінің 724-бабында қарастырылған құқықтық және экономикалық қайшылыққа назар аударуда. Бұл бап жеңілдетілген декларация негізіндегі арнайы салық режимін реттейді", – деді депутат.

Оның айтуынша, бұл режим бастапқыда микро және шағын бизнесті қолдау, салықтық әкімшілендіруді жеңілдету және кәсіпкерлікті заңды түрде дамытуға ынталандыру мақсатында енгізілген.

Алайда қолданыстағы редакцияға сәйкес, еңбекақы қорына жұмсалатын шығындарды салық салынатын табыстан тек айналымы 24 мың АЕК-ке жететін кәсіпкерлер ғана шегере алады. Бұл шамамен айына 104 млн теңге немесе жылына 1,2 млрд теңгеден астам айналымды құрайды.

"Кәсіпкердің қызметкерлеріне жұмсайтын барлық шығыны, оның ішінде жалақы, жеке табыс салығы, әлеуметтік сақтандыру, БЖЗҚ, МӘМС жарналары және өзге де міндетті төлемдер осы норма бойынша салық салынатын табыстан алынып тасталады. Ал жылдық айналымы 1,2 млрд теңгеден аз кәсіпкерлер үшін жалақы мен әлеуметтік төлемдерге кеткен шығындарды қоса алғанда, барлық табысқа салық салынады. Әрине, мұндай жағдай кәсіпкерлерді жалақы қорын ұлғайтуға ынталандырмайды", – деді Азат Перуашев.

Депутаттың пікірінше, шағын және орта бизнес өкілдері бұл тәсілдің жалақыны көтеруге және жаңа жұмыс орындарын ашуға кері әсер ететінін айтып отыр.

"Мұндай тәсіл кәсіпкерлерді ресми төлемдерді азайтуға, көлеңкелі экономикаға кетуге немесе бизнесті кеңейтуден бас тартуға итермелейді. Сондықтан жалақы өсімін ынталандыру, жұмыспен қамтуды заңдастыру және салық базасын кеңейту шаралары тек айналымы ірі бизнеске ғана емес, жеңілдетілген декларация негізіндегі арнайы салық режимін қолданатын барлық бизнес субъектілеріне бірдей қолданылуы қажет", – деді депутат.

Бұған дейін Қазақстанда орташа жалақыны есептеу тәртібін өзгерту ұсынылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США
15:43, Бүгін
28 мамырдағы сауда-саттықта доллар мен рубль бағамы күрт өсті
Депутат жастарға қолжетімді ипотека енгізуді ұсынды
16:56, 15 мамыр 2024
Депутат жастарға қолжетімді ипотека енгізуді ұсынды
Кәсіпкерлік, Конституция, меншік институты, Азат Перуашев
19:01, 09 ақпан 2026
Депутат Қазақстандағы меншік институтын жетілдіруді ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Даниэль Тазабеков
16:07, Бүгін
18-летний казахстанец Даниэль Тазабеков завершил выступление на "Ролан Гаррос"
Елена Рыбакина
15:59, Бүгін
Фактор Рыбакиной: какой была дальнейшая судьба обидчиц лучшей казахстанской теннисистки
Тимофей Скатов
15:50, Бүгін
Напарник казахстанца Дениса Евсеева не пустил в четвертьфинал Тимофея Скатова
Анна Данилина
15:39, Бүгін
Анна Данилина воссоединилась со своей напарницей и стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: