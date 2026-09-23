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Қоғам

Алматыда марафонға байланысты 26–27 қыркүйекте бірқатар жол жабылады

2026 жылғы 27 қыркүйекте Алматыда 15-ші мерейтойлық Almaty Marathon өтеді. Осыған байланысты 26 және 27 қыркүйекте бірқатар көшеде көлік қозғалысына шектеу қойылады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 15:58 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2026 жылғы 27 қыркүйекте Алматыда 15-ші мерейтойлық Almaty Marathon өтеді. Осыған байланысты 26 және 27 қыркүйекте бірқатар көшеде көлік қозғалысына шектеу қойылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жолдар қатысушылар өткен сайын кезең-кезеңімен ашылады.

Жарыс Абай алаңынан басталады. Осыған байланысты Достық даңғылының Сәтбаев көшесінен Құрманғазы көшесіне дейінгі бөлігі екі бағытта да 26 қыркүйек сағат 20:00-ден 27 қыркүйек сағат 13:00-ге дейін жабылады. Ал Абай даңғылының Достық даңғылынан Назарбаев даңғылына дейінгі бөлігі 26 қыркүйек сағат 15:00-ден 27 қыркүйек сағат 15:00-ге дейін жабылады.

Мәре Республика алаңында орналасады. Сәтбаев көшесінің Желтоқсан көшесінен Назарбаев даңғылына дейінгі бөлігі екі бағытта да 26 қыркүйек сағат 06:00-ден 28 қыркүйек сағат 00:00-ге дейін жабылады. Сондай-ақ Желтоқсан көшесінің Абай даңғылынан Сәтбаев көшесіне дейінгі бөлігінде қозғалыс 26 қыркүйек сағат 20:00-ден 27 қыркүйек сағат 18:00-ге дейін шектеледі.

27 қыркүйекте марафон бағыты бойынша мына жолдар жабылады:

  • Абай даңғылы, Момышұлы көшесінен Сейфуллин даңғылына дейін: солтүстік жағындағы қозғалыс 06:00–09:15 аралығында жабылады. Балама жол – әл-Фараби даңғылы, екі бағытта да.
  • Абай даңғылы, Сейфуллин даңғылынан Момышұлы көшесіне дейін: оңтүстік жағындағы қозғалыс 08:00–10:35 аралығында жабылады. Балама жол – әл-Фараби даңғылы, екі бағытта да.
  • Сәтбаев көшесі, Желтоқсан көшесінен Масанчи көшесіне дейін: екі бағытта да 08:40–10:55 аралығында жабылады. Балама жолдар – Төле би көшесі мен әл-Фараби даңғылы.
  • Бөгенбай батыр көшесі, Достық даңғылынан Масанчи көшесіне дейін: 08:35–11:15 аралығында екі бағытта да толық жабылады.
  • Қабанбай батыр көшесі, Достық даңғылынан Масанчи көшесіне дейін: 08:50–12:00 аралығында екі бағытта да толық жабылады.
  • Шевченко көшесі, Достық даңғылынан Мұратбаев көшесіне дейін: 09:05–12:50 аралығында жабылады. Балама жолдар – әл-Фараби даңғылы мен Төле би көшесі.
  • Достық даңғылы, Құрманғазы көшесінен Бөгенбай батыр көшесіне дейін: 08:30–12:50 аралығында жабылады.
  • Құрманғазы көшесі, Достық даңғылынан Мұратбаев көшесіне дейін: 09:25–13:30 аралығында толық жабылады.
  • Наурызбай батыр көшесі, Құрманғазы көшесінен Абай даңғылына дейін: 09:35–13:30 аралығында толық жабылады.
  • Абай даңғылы, Сейфуллин даңғылынан Назарбаев даңғылына дейін: 06:00–13:30 аралығында толық жабылады.

Жолдарды жабу кестесі қатысушылардың бағыт бойынша жүруіне есептелген уақытты ескере отырып жасалған.

Абай алаңына жетудің ұсынылған бағыттары:

  • Достық даңғылымен солтүстікке қарай Сәтбаев көшесіне дейін бару.
  • Достық даңғылымен оңтүстікке қарай Құрманғазы көшесіне дейін бару.
  • Зенков көшесімен оңтүстікке қарай Құрманғазы көшесіне дейін барып, одан әрі Абай алаңына жаяу жету.
  • Назарбаев даңғылымен солтүстікке қарай Абай даңғылына дейін барып, одан әрі Абай алаңына жаяу жету.
  • Қонаев көшесімен Абай даңғылына дейін бару.
  • Метромен "Абай" станциясына дейін жету.

Бұған дейін Алматыдағы Терренкурда Қала күні мен Almaty Marathon-ның 15 жылдығына арналған жаңа мурал пайда болғаны хабарланған еді. Ол әл-Фараби даңғылының астындағы, жүгіруге, жаттығуға және серуендеуге арналған танымал бағыттардың бірі саналатын тоннельге салынған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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