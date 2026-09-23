Алматыда марафонға байланысты 26–27 қыркүйекте бірқатар жол жабылады
Жолдар қатысушылар өткен сайын кезең-кезеңімен ашылады.
Жарыс Абай алаңынан басталады. Осыған байланысты Достық даңғылының Сәтбаев көшесінен Құрманғазы көшесіне дейінгі бөлігі екі бағытта да 26 қыркүйек сағат 20:00-ден 27 қыркүйек сағат 13:00-ге дейін жабылады. Ал Абай даңғылының Достық даңғылынан Назарбаев даңғылына дейінгі бөлігі 26 қыркүйек сағат 15:00-ден 27 қыркүйек сағат 15:00-ге дейін жабылады.
Мәре Республика алаңында орналасады. Сәтбаев көшесінің Желтоқсан көшесінен Назарбаев даңғылына дейінгі бөлігі екі бағытта да 26 қыркүйек сағат 06:00-ден 28 қыркүйек сағат 00:00-ге дейін жабылады. Сондай-ақ Желтоқсан көшесінің Абай даңғылынан Сәтбаев көшесіне дейінгі бөлігінде қозғалыс 26 қыркүйек сағат 20:00-ден 27 қыркүйек сағат 18:00-ге дейін шектеледі.
27 қыркүйекте марафон бағыты бойынша мына жолдар жабылады:
- Абай даңғылы, Момышұлы көшесінен Сейфуллин даңғылына дейін: солтүстік жағындағы қозғалыс 06:00–09:15 аралығында жабылады. Балама жол – әл-Фараби даңғылы, екі бағытта да.
- Абай даңғылы, Сейфуллин даңғылынан Момышұлы көшесіне дейін: оңтүстік жағындағы қозғалыс 08:00–10:35 аралығында жабылады. Балама жол – әл-Фараби даңғылы, екі бағытта да.
- Сәтбаев көшесі, Желтоқсан көшесінен Масанчи көшесіне дейін: екі бағытта да 08:40–10:55 аралығында жабылады. Балама жолдар – Төле би көшесі мен әл-Фараби даңғылы.
- Бөгенбай батыр көшесі, Достық даңғылынан Масанчи көшесіне дейін: 08:35–11:15 аралығында екі бағытта да толық жабылады.
- Қабанбай батыр көшесі, Достық даңғылынан Масанчи көшесіне дейін: 08:50–12:00 аралығында екі бағытта да толық жабылады.
- Шевченко көшесі, Достық даңғылынан Мұратбаев көшесіне дейін: 09:05–12:50 аралығында жабылады. Балама жолдар – әл-Фараби даңғылы мен Төле би көшесі.
- Достық даңғылы, Құрманғазы көшесінен Бөгенбай батыр көшесіне дейін: 08:30–12:50 аралығында жабылады.
- Құрманғазы көшесі, Достық даңғылынан Мұратбаев көшесіне дейін: 09:25–13:30 аралығында толық жабылады.
- Наурызбай батыр көшесі, Құрманғазы көшесінен Абай даңғылына дейін: 09:35–13:30 аралығында толық жабылады.
- Абай даңғылы, Сейфуллин даңғылынан Назарбаев даңғылына дейін: 06:00–13:30 аралығында толық жабылады.
Жолдарды жабу кестесі қатысушылардың бағыт бойынша жүруіне есептелген уақытты ескере отырып жасалған.
Абай алаңына жетудің ұсынылған бағыттары:
- Достық даңғылымен солтүстікке қарай Сәтбаев көшесіне дейін бару.
- Достық даңғылымен оңтүстікке қарай Құрманғазы көшесіне дейін бару.
- Зенков көшесімен оңтүстікке қарай Құрманғазы көшесіне дейін барып, одан әрі Абай алаңына жаяу жету.
- Назарбаев даңғылымен солтүстікке қарай Абай даңғылына дейін барып, одан әрі Абай алаңына жаяу жету.
- Қонаев көшесімен Абай даңғылына дейін бару.
- Метромен "Абай" станциясына дейін жету.
Бұған дейін Алматыдағы Терренкурда Қала күні мен Almaty Marathon-ның 15 жылдығына арналған жаңа мурал пайда болғаны хабарланған еді. Ол әл-Фараби даңғылының астындағы, жүгіруге, жаттығуға және серуендеуге арналған танымал бағыттардың бірі саналатын тоннельге салынған.