Соңғы 7 жылда жалпы ішкі өнім 29% артып, 306 миллиард долларға жетті – Қ.Тоқаев
Президенттің сөзінше, осы кезеңде ел азаматтары жүргізілген реформалардың нәтижесін көріп отыр.
"Соңғы 7 жылда жалпы ішкі өнім 29 пайызға артып, 306 миллиард долларға жетті", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы алтын-валюта резерві мен Ұлттық қор активтерінің көлемі 138 миллиард доллардан асқанын атап өтті. Оның айтуынша, осы кезеңде Қазақстан экономикасына 162 миллиард доллардан астам инвестиция тартылған.
Сонымен қатар шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 40 пайыздан асқан.
Тоқаев тұрғын үй құрылысына да тоқталды. Оның мәліметінше, Қазақстанда жыл сайын 20 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынады.
Білім беру саласында 2019 жылдан бері 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1342 мектеп салынған.
Президент азаматтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 76 жасқа жеткенін айтты. Сондай-ақ осы кезеңде 1200-ден астам денсаулық сақтау нысаны ашылған.
Инфрақұрылым саласында 35 мың шақырымнан астам автомобиль жолы салынған және жөнделген.
"Мұның бәрін тарихымыздағы ең жоғары көрсеткіш деуге болады", – деді Мемлекет басшысы.
Тоқаевтың айтуынша, атқарылған жұмыстардың нәтижесінде Қазақстан әлемдегі бәсекеге қабілетті 40 елдің қатарына енген.