#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
445.65
508.71
5.3
Қоғам

Президент жол сапасын бағалау жүйесін қайта қарауды тапсырды

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 12:15 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясында құрылыс пен жол сапасына қатаң бақылау орнатуды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы аймақтарды дамыту мемлекеттің басты міндеттерінің бірі екенін айтты. Оның сөзінше, соңғы жылдары еліміздің барлық өңірінде тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар мен жолдар қарқынды салынып жатыр. Алайда құрылыстың ауқымымен қатар оның сапасы мен уақытылы аяқталуына да мән беру қажет.

"Кейде жаңадан салынған кейбір нысандардың сапасы сын көтермейді, тіпті қоғам талқысына түсіп жатады. Осындай салғырт жасалған жұмыстың кесірі қайғылы жағдайға әкеп соқтыруы да мүмкін", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев жол саласындағы жағдайға да тоқталды. Ол "Талдықорған – Өскемен" күре жолы ашылғанына көп уақыт өтпей тоза бастағанын мысалға келтірді.

"Сондықтан жол сапасын бағалау жүйесін қайта қарау керек. Құрылыс жұмысын басынан аяғына дейін қатаң қадағалау қажет. "Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" мекемесінің қызметін күшейту керек. Жалпы, осы салаға түбегейлі реформа жасаған жөн. Қоғамдық бақылауды күшейту қажет", – деді Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:16, Бүгін
ҚХК қоғамдық кеңестермен тұрақты байланысты жолға қойып, оларға жан-жақты қолдау шараларын қарастыруы қажет
Конституция РК, День Конституции РК
11:40, Бүгін
Президент Ерлан Қаринге халық арасында Конституцияны түсіндіру, дәріптеу жұмысын жүзеге асыруды тапсырды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
11:20, Бүгін
Бір жылдың ішінде ұлт тағдырына ықпал ететін маңызды оқиғалар болды–президент
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Торехан Сабырхан (в красном) в бою против Мохаммеда Дбичи на Азиаде
11:53, Бүгін
"Настораживает, сколько пропустил Торехан": тренер Едилов о дебюте Сабырхана на Азиаде
Дастан Сатпаев бежит с мячом
11:44, Бүгін
В "Бёрнли" Дастана Сатпаева пока не рассматривают увольнение главного тренера
Айгерим Сарыбай на Азиаде-2026
11:31, Бүгін
Фехтовальщицы из Казахстана завершили выступление на Азиатских играх-2026 в Японии
Кирилл Проходов
11:27, Бүгін
Казахстанский шпажист Проходов одолел чемпиона Азии Минхао и вышел в полуфинал Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: