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Қоғам

Алматыда қыркүйектің соңы мен қазанның басында ауа райы қандай болады

Весна, потепление, весна в Алматы, виды города Алматы, фонтаны в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 17:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда қыркүйек айының соңы жылы әрі негізінен құрғақ болады. Күндіз ауа температурасы +25°C-қа дейін көтеріледі. Жауын-шашын мен салқын ауа райы қашан келетіні туралы Zakon.kz-ке синоптик айтып берді.

"Қазгидромет" РМК Алматы және Алматы облысы бойынша жетекші инженер-синоптик Гүлтансык Медеуованың айтуынша, қыркүйек айының соңында Алматыда құбылмалы бұлтты, негізінен құрғақ әрі жылы ауа райы күтіледі. Синоптиктер айтарлықтай жауын-шашын болжамайды.

"Түнгі уақытта ауа температурасы +9+14°C, ал күндіз жайлы жылы ауа райы сақталып, +20+25°C болады. Жел негізінен солтүстік-шығыстан соғады, жылдамдығы 3-8 м/с", – деді Гидрометорталық өкілі.

Алайда қазан айының басталуымен ауа райы өзгереді. Синоптиктің айтуынша, Алматыда жаңбыр жауады.

Алматы бойынша 2026 жылғы 26 қыркүйек – 2 қазан аралығына арналған ауа райы болжамы:

26 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +12+14°С, күндіз +22+24°С.

27 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +10+12°С, күндіз +23+25°С.

28-29 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +9+11°С, күндіз +21+23°С.

30 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +22+24°С.

1 қазан: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Жел солтүстік-шығыстан 3-8, кей уақытта екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +12+14°С, күндіз +20+22°С.

2 қазан: құбылмалы бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Жел шығыстан 3-8, кей уақытта екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +21+23°С.

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Айдос Қали
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