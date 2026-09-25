Алматыда қыркүйектің соңы мен қазанның басында ауа райы қандай болады
"Қазгидромет" РМК Алматы және Алматы облысы бойынша жетекші инженер-синоптик Гүлтансык Медеуованың айтуынша, қыркүйек айының соңында Алматыда құбылмалы бұлтты, негізінен құрғақ әрі жылы ауа райы күтіледі. Синоптиктер айтарлықтай жауын-шашын болжамайды.
"Түнгі уақытта ауа температурасы +9+14°C, ал күндіз жайлы жылы ауа райы сақталып, +20+25°C болады. Жел негізінен солтүстік-шығыстан соғады, жылдамдығы 3-8 м/с", – деді Гидрометорталық өкілі.
Алайда қазан айының басталуымен ауа райы өзгереді. Синоптиктің айтуынша, Алматыда жаңбыр жауады.
Алматы бойынша 2026 жылғы 26 қыркүйек – 2 қазан аралығына арналған ауа райы болжамы:
26 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +12+14°С, күндіз +22+24°С.
27 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +10+12°С, күндіз +23+25°С.
28-29 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +9+11°С, күндіз +21+23°С.
30 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +22+24°С.
1 қазан: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Жел солтүстік-шығыстан 3-8, кей уақытта екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +12+14°С, күндіз +20+22°С.
2 қазан: құбылмалы бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Жел шығыстан 3-8, кей уақытта екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +21+23°С.