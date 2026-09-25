#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
441.88
503.61
5.24
Қоғам

"Кінәлілер қатаң жазаланады": қаза тапқандардың отбасыына Президенттің көңіл айту жеделхаттары табысталды

Маңғыстауда қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына Президенттің көңіл айту жеделхаттары табысталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 22:48 Сурет: facebook.com/orynbasar.sejdov
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысында қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына көңіл айтып, атаулы жеделхаттар жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жеделхаттарды Маңғыстау және Түркістан облыстарының басшылары, Бас мүфти Наурызбай Тағанұлы мен қоғам белсенділері оқып, табыстады.

Кінәлілер қатаң жазаланады – қаза тапқандардың отбасыларына Президенттің көңіл айту жеделхаттары табысталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 22:48

Сурет: facebook.com/orynbasar.sejdov

Президент марқұмдардың туған-туыстары мен жақындарына қолдау білдіріп, оларға барлық қажетті көмек көрсетілетінін, ал кінәлілер ең қатаң жазаға тартылатынын айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың жеделхатында әскери қызметшілердің мемлекеттік марапаттарға ұсынылатыны айрықша атап өтілді.

Еске салайық, бұған дейін Ақтау қаласында Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза болуына әкеп соққан төтенше жағдайдың себептерін тергеу және салдарын жою жөніндегі Үкіметтік комиссияның отырысы өткенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
16:47, 24 қыркүйек 2026
Мемлекет басшысы Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты көңіл айтты
Маңғыстау облысының әкімдігі 2026 жылғы 25 қыркүйекте Каспийдегі қайғылы оқиғадан қаза тапқан және зардап шеккен әскери қызметшілердің отбасыларына материалдық көмек тек ерікті түрде көрсетілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
14:56, Бүгін
Каспийде қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына көмек көрсету туралы әкімдік мәлімдеме жасады
Қазақстанда Каспийде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көмек жинаудың бірыңғай операторы анықталды
14:15, Бүгін
Каспийде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көмек жинаудың бірыңғай операторы анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Сали Сабиров, НОК РК
22:34, Бүгін
Милад Карими рассказал о выступлении в финале Азиады-2026 на перекладине
Фото: КФФ
22:10, Бүгін
Сборная Казахстана U-19 сыграла вничью со Словакией на турнире Youth Nations Cup
Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar
21:49, Бүгін
Олимпийский чемпион Елеусинов покинул самолёт перед взлётом и задержал рейс
Фото: НОК РК
21:05, Бүгін
Азиада: расписание выступлений Казахстана на 26 сентября
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: