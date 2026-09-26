#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.88
503.61
5.24
Қоғам

26 қыркүйекте елдің бірнеше қаласында ауа ластанады

Қазақстанның бірнеше қаласында ауа ластанады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 10:04 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 26 қыркүйекте Қазақстанның төрт қаласында ауа сапасының нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, 26 қыркүйекте Алматы қаласында, ал түнде Ақтөбе, Өскемен және Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.

Сондай-ақ 2026 жылғы 26 қыркүйекте еліміздің кейбір өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктер үсік жүретінін ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның 12 қаласында ауа ластанады
10:05, 01 ақпан 2026
Қазақстанның 12 қаласында ауа ластанады
Астанада және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
09:43, 15 ақпан 2026
Астанада және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
Алматы, ауа сапасы, қолайсыз ауа райы, Павлодар, Өскемен, Семей, Риддер, Атырау, Ақтөбе, 4 сәуір
09:33, 04 сәуір 2026
Бүгін Алматы мен еліміздің тағы алты қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арина Малиновская не сумела завоевать медаль Азиатских игр по пулевой стрельбе
10:15, Бүгін
Арина Малиновская не сумела завоевать медаль Азиатских игр по пулевой стрельбе
Нурбек Оралбай (в красном) на этапе Кубка мира-2025 в Астане
10:02, Бүгін
Нурбек Оралбай с разгромом вышел в 1/4 финала Азиады и встретится с топовым узбеком
Гандбол на Азиаде-2026
09:57, Бүгін
Казахстан обыграл Узбекистан в женском гандболе на Азиатских играх
Виктория Лян и Адель Жексенбинова вышли в плей-офф Азиатских игр по стрельбе из лука
09:44, Бүгін
Виктория Лян и Адель Жексенбинова вышли в плей-офф Азиатских игр по стрельбе из лука
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: