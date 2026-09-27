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Қоғам

Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайды - синоптиктер

Алматы, ауа сапасы, қолайсыз ауа райы, Алматы, Өскемен, Риддер, Ақтөбе, Атырау, Петропавл, 27 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2026 09:47 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер Қазақстанның алты қаласында 2026 жылғы 27 қыркүйекте ауаның ластану деңгейі жоғары болатынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"27 қыркүйекте Алматы, түнде Өскемен, Риддер, Ақтөбе, Атырау, Петропавл қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", делінген синоптиктер хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Бұған дейін Атырау облысында экологияға зиян келтірген компанияға 1,4 млрд теңге айыппұл салынғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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