#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.88
503.61
5.24
Қоғам

Қазақстанның 10 өңірінде ҰҚК мен ІІМ ауқымды операция жүргізді: 29 адам ұсталды

Қазақстанның 10 өңірінде ҰҚК мен ІІМ ауқымды операция жүргізді: 29 адам ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 13:22 Сурет: gov.kz
Қазақстанның 10 өңірінде ұйымдасқан қылмыстық топтардың (ҰҚТ) мүшелерінің заңға қайшы әрекеттерін, шекара маңындағы қылмыстық схемаларды, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесі нысандарындағы заңсыз әрекеттерді тоқтатуға бағытталған бірлескен операция жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Операцияны Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) Ішкі істер министрлігімен (ІІМ) бірлесіп өткізді.

"Ауыр және аса ауыр қылмыстар жасады деген күдікпен 29 адам ұсталып, полиция бөлімдеріне жеткізілді. Олардың 9-ы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Операция барысында заңсыз айналымнан 25 дана қару, 2 граната және 236 дана оқ-дәрі тәркіленді", – делінген сенбі күні таратылған ҰҚК хабарламасында.

ҰҚК мәліметінше, аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Комитеттің баспасөз қызметі қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайтынын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
2026 жылғы шілдеде Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен Алматы, Шымкент қалалары мен еліміздің сегіз өңірінде қарудың заңсыз айналымына тосқауыл қоюға бағытталған жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:46, 28 шілде 2026
Автоматтар, гранаталар мен тапаншалар: ҰҚК Қазақстанның 10 өңірінде ауқымды арнайы операция жүргізді
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал
10:15, 06 ақпан 2026
ҚР ҰҚК мен ІІМ қылмыстық топтарға қарсы ауқымды арнайы операция жүргізді
Жетісу облысы, броконьер, ҚР ҰҚК, заңсыз балық аулау
14:16, 10 қараша 2023
Полиция мен ҰҚК қызметкерлері ауқымды операция жүргізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Альфируз Эшматов и Нураят Ануарбек не вышли в финал Азиатских игр по скейтбордингу
14:19, Бүгін
Альфируз Эшматов и Нураят Ануарбек не вышли в финал Азиатских игр по скейтбордингу
Спортсмены Казахстана на церемонии открытия Азиады-2026
14:02, Бүгін
Узбекистан обошёл Казахстан в медальной таблице XX летних Азиатских игр
Лучники из Казахстана пробились в плей-офф Азиатских игр в Японии
13:41, Бүгін
Лучники из Казахстана пробились в плей-офф Азиатских игр в Японии
Фехтование на Азиаде-2026
13:22, Бүгін
Саблисты Казахстана стали бронзовыми призёрами Азиады-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: