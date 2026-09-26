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Қоғам

26 қыркүйектегі валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 14:02 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 26 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы төмендегідей:

  • АҚШ доллары – 441,88 теңге;
  • еуро – 503,61 теңге;
  • рубль – 5,24 теңге;
  • Қытай юані – 65,83 теңге.

Шетел валюталарының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

сатып алу – 439,04 теңге;

сату – 446,04 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 500 теңге;

сату – 510 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5 теңге;

сату – 5,2 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

сатып алу – 441,83 теңге;

сату – 443,99 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 502,86 теңге;

сату – 507,92 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5 теңге;

сату – 5,12 теңге.

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Айдос Қали
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