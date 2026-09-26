26 қыркүйектегі валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 26 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы төмендегідей:
- АҚШ доллары – 441,88 теңге;
- еуро – 503,61 теңге;
- рубль – 5,24 теңге;
- Қытай юані – 65,83 теңге.
Шетел валюталарының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
сатып алу – 439,04 теңге;
сату – 446,04 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 500 теңге;
сату – 510 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5 теңге;
сату – 5,2 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
сатып алу – 441,83 теңге;
сату – 443,99 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 502,86 теңге;
сату – 507,92 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5 теңге;
сату – 5,12 теңге.
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