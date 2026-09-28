Алматыда су мен кәріз қызметінің тарифі көтеріледі
Өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингте "Алматы су" коммуналдық кәсіпорнының өкілдері халық үшін ҚҚС-ты қоса есептегенде 1 м³ суық судың тарифі 178,06 теңге, ал 1 м³ сарқынды суды бұру тарифі 119,46 теңге болатынын айтты.
Өзге тұтынушылар, яғни заңды тұлғалар үшін 1 м³ суық су – 362,18 теңге, сарқынды суды бұру – 264,75 теңге. Бюджеттік ұйымдар үшін бұл тарифтер тиісінше 649,6 теңге және 189,14 теңге болады.
Суық су мен кәріз қызметі тарифтерінің өзгеруіне пайдалану шығындарының өсуі, инфрақұрылым көлемінің ұлғаюы, еңбекке ақы төлеу шығындары және инвестициялық міндеттемелер себеп болған.
"Алматы су" мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйекке дейін халық үшін су тарифі әлеуметтік тариф аясында 1 м³ үшін 102,49 теңге болған. Белгіленген нормадан асқан жағдайда тариф 204,99 теңгеге дейін жеткен. Судың орташа бағасы 1000 литр үшін 150 теңгені құраған.
Кейін Алматыда мораторий аясында тариф 1 м³ үшін 76,56 теңгеге дейін төмендетілді. Бұл тариф бір жылдан астам уақыт бойы қолданылды.
"Төмендетілген тариф қолданылған кезеңде электр энергиясына, материалдарға, реагенттерге, жабдықтарға, нысандарды жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге жұмсалатын шығындар өсті. Сонымен қатар соңғы бір жылда "Алматы су" теңгеріміне жаңа желілер мен нысандар берілді. Оларды пайдалану да қаржыландыруды қажет етеді. Тариф құрылымына жүйенің тәулік бойы жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізетін қызметкерлердің жалақысын индекстеу шығындары енгізілді", – деп атап өтті компания өкілдері.
Компанияның мәліметінше, сумен жабдықтау және сарқынды суды бұру қызметтері коммуналдық төлем түбіртегіндегі жалпы соманың 3–4%-ын ғана құрайды.
2026 жылғы 12 қыркүйектен бастап Алматы қаласы мен Алматы облысының тұтынушылары үшін электр энергиясының тарифтері өсті.