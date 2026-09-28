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Қоғам

Синоптиктер 29 қыркүйекте үсік жүретін бірқатар өңірлердің атын атады

Үсік жүреді, ауа райы болжамы, Қазақстан, 29 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 18:24 Сурет: pexels
Еліміздің кейбір өңірлерінде алдағы сейсенбіде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, екпінді жел тұрады, дауыл болып, үсік жүреді деп күтіледі. Сонымен қатар республикамыздың басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің 2026 жылғы 29 қыркүйекке арналған ауа райы болжамында қамтылған:

"Қазақстанның басым бөлігінде антициклонның қалыптасуына байланысты жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Тек оңтүстік, оңтүстік-батыс өңірлерде атмосфералық фронталды бөліктердің өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп болжанады. Ал республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады, түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Түнде Қызылорда облысында, күндіз Түркістан облысында шаңды дауыл соғады".

Болжамға сәйкес, түнде сынап бағаны 1,3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтілетін аймақтарға мыналар жатады:

  • Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында;
  • Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында;
  • Қостанай облысының солтүстігінде;
  • Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде;
  • Павлодар облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында;
  • Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында;
  • Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, таулы аймақтарында;
  • Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында.

Сонымен қатар, болжамға сәйкес, еліміздің бірқатар өңірінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:

  • жоғары өрт қаупі – Атырау, Павлодар облыстарында, Қарағанды облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде, шығысында, Абай облысының солтүстігінде, орталығында, Шығыс Қазақстанның шығысында, орталығында, Ақмола облысының шығысында, орталығында, Қостанай облысының оңтүстік-шығысында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Ақтөбе облысының шығысында, Қызылорда облысының орталығында, Алматы облысының шығысында;
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы, Ұлытау, Жетісу облыстарында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Павлодар облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, Атырау облысының оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Шығыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстік-шығысында, оңтүстігінде, Абай облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде, шығысында.

Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша 2026 жылғы 29 қыркүйек пен 1 қазан аралығына арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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