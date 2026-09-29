Бектенов Қазақстан өңірлерінде жылу беруді жеделдетуді тапсырды
Сурет: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 29 қыркүйекте Үкімет отырысында өңір әкімдеріне жылыту маусымына дайындықты жеделдетіп, ең алдымен әлеуметтік нысандарды жылумен қамтамасыз етуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаевтың айтуынша, жылыту маусымы қазірдің өзінде бес өңірде – Павлодар, Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында басталды.
"Осы аптаның соңына дейін ауа райына байланысты тағы бес өңірде: Астанада, Қарағанды, Ақтөбе, Атырау облыстарында және Абай облысында жылыту маусымын бастау жоспарланып отыр. Жалпы жөндеу жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде. Энергия көздерінде жылыту маусымын бастау үшін қажетті отын қоры мен жабдықтар қалыптастырылды. 17 мың шақырым электр беру желілерін жөндеу толық көлемде аяқталды, төрт қосалқы станцияда жұмыстар соңғы кезеңде. Сондай-ақ жылу желілерінің жалпы дайындығы 99%-ды немесе 374 шақырымды құрайды. Жоспар бойынша бұл көрсеткіш 377 шақырым болуы тиіс", – деді ол.
Ол Энергетика министрлігінің ерекше бақылауында бірқатар өңір бар екенін атап өтті.
"Өткен аптада Петропавлда үш жылу магистралін реконструкциялау аяқталды. Степногорск қаласында әлеуметтік нысандарға жылу беру 25 қыркүйекте басталды. Жылу магистралін реконструкциялау аяқталды. Қазір желілерді шаю және қысыммен сынау жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар тарату желілеріндегі барлық жұмыс аяқталып, тұтынушылар кезең-кезеңімен қосылып жатыр. Семейдегі үш жоба бойынша есепті аптада жұмыстар 12%-ға орындалды, ал жоспардың жалпы орындалуы 82%-ды құрады. Сорғы жабдықтары 27 қыркүйекте жеткізілді, қазір монтаждау жұмыстары жүргізілуде", – деп жалғастырды Қайырхан Тұтқышбаев.
Ол Абай облысының әкімдігі жөндеу жұмыстарын барынша қысқа мерзімде аяқтауы қажет екенін атап өтті. Өз кезегінде министрлік тұрақты бақылау жүргізіп, қажетті үйлестіру жұмыстарын қамтамасыз етеді.
"Жекелеген облыстарда жылыту маусымы басталғанға дейін санаулы күн қалды. Әкімдерге дайындық жұмыстарын жеделдетуді тапсырамын. Ең алдымен әлеуметтік нысандарға, балабақшаларға, мектептерге, ауруханалар мен емханаларға жылу беруді бастау қажет. Жылыту маусымы белгіленген мерзімде қатаң басталуы тиіс. Ертең нысандардың паспорты мен дайындығын беру үшін құжаттарды тапсырудың соңғы күні. Бұл мәселені әкімдер бақылауға алуы қажет", – деп қорытындылады Премьер-министр Олжас Бектенов.
Бұған дейін 2026 жылғы 28 қыркүйекте Қазақстан азаматтарына жылыту маусымы қарсаңында Төтенше жағдайлар министрлігі үндеу жасаған еді.
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