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Қоғам

Аптасына 20 рейс: қазақстандықтар Таиландқа жиірек ұша алады

Қазақстан мен Таиланд арасындағы рейстер саны аптасына 20-ға дейін артады. Бұл туралы 2026 жылғы 30 қыркүйекте Көлік министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 13:03 Сурет: pexels
Қазақстан мен Таиланд арасындағы рейстер саны аптасына 20-ға дейін артады. Бұл туралы 2026 жылғы 30 қыркүйекте Көлік министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, Air Astana әуе компаниясы 2026 жылғы 11 желтоқсаннан бастап Астана – Бангкок (Таиланд) бағыты бойынша тікелей рейстерді іске қосуды жоспарлап отыр.

Рейстер аптасына екі рет Airbus A321LR ұшақтарымен орындалады.

"Жаңа әуе бағыты ашылғаннан кейін Қазақстан мен Таиланд арасындағы рейстердің жалпы саны төрт бағыт бойынша аптасына 20-ға дейін артады", – деп хабарлады ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.

Қазір Таиландқа мына бағыттар бойынша рейстер орындалады:

  • Алматы – Пхукет: аптасына 7 рейс (Air Astana);
  • Алматы – Бангкок: аптасына 9 рейс (Air Astana – 6, Thai AirAsia X – 3);
  • Шымкент – Бангкок: аптасына 2 рейс (SCAT).

Бір күн бұрын, 29 қыркүйекте, тағы бір жаңа әуе бағыты ашылатыны белгілі болды. 2026 жылғы 25 желтоқсаннан бастап Алматы мен Малайзия арасында әуе қатынасы іске қосылады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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