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Қоғам

Алматыда заңсыз нысандармен күрес жалғасып жатыр: дүкен бұзылды

Снос здания, снос зданий, снос постройки, снос построек, незаконное строительство, незаконная постройка, незаконно построенные дома, незаконно построенные сооружения, здания под снос, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 09:05 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Қала құрылысын бақылау басқармасы өкілдерінің мәліметінше, заңсыз нысан Розыбакиев көшесі, 292 мекенжайында орналасқан.

Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесінің рұқсатсыз тұрғын үйге қосалқы нысан салып, оны дүкен және дөңгелек жөндеу орны ретінде пайдаланғаны анықталды.

Басқарма өкілдері меншік иесіне қатысты әкімшілік шара қабылдағаннан кейін материалдар Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотқа жолданды. Сот заңсыз салынған құрылысты бұзу туралы шешім шығарды.

Сот шешімін орындау аясында нысанды меншік иесі өз күшімен бұзды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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