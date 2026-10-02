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Қоғам

Қазақстанда жалақы кешіксе, оны өсімпұлымен қалай өндіріп алуға болады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:32 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда жалақы айына кемінде бір рет, келесі айдың алғашқы онкүндігінен кешіктірілмей төленуге тиіс. Нақты төлем күні еңбек немесе ұжымдық шартта белгіленеді. Егер бұл күн демалыс не мереке күніне сәйкес келсе, жалақы оның қарсаңында төленуі керек, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жалақы кешіксе, не істеу керек

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің түсіндіруінше, қызметкер алдымен жұмыс берушіге жүгініп, жалақы бойынша берешекті өтеуді талап ете алады.

Мәселе шешілмесе, жұмыс беруші орналасқан жердегі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің аумақтық департаментіне жүгінуге болады. Шағымды eOtinish арқылы онлайн беруге де мүмкіндік бар.

Өтінішке еңбек қатынастары мен берешектің бар екенін растайтын құжаттарды тіркеу қажет. Олардың қатарында еңбек шарты, есеп айырысу парақтары, банк шотынан үзінді көшірмелер, бұйрықтар және басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Өтініш берілгеннен кейін не болады

Тиісті негіздер болған жағдайда мемлекеттік еңбек инспекторлары тексеру жүргізеді. Жалақы бойынша берешек расталса, жұмыс берушіге заңбұзушылықты жою және қарызды өтеу туралы нұсқама беріледі.

Жұмыс беруші берешекті өтеумен қатар, төлем кешіктірілген әр күн үшін өсімпұл төлеуге міндетті. Өсімпұл берешек өтелген күні қолданыста болған Ұлттық банктің базалық мөлшерлемесінің 1,25 еселенген шамасы негізінде есептеледі.

Жұмыс берушіге қандай жаза қарастырылған

Жалақыны белгіленген мерзімде төлемегені, сондай-ақ өсімпұлды есептемегені немесе төлемегені үшін Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 87-бабына сәйкес айыппұл салынады.

Оның мөлшері жұмыс берушінің санатына байланысты:

  • лауазымды адамдарға – 30 АЕК;
  • шағын кәсіпкерлік субъектілері мен коммерциялық емес ұйымдарға – 60 АЕК;
  • орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 100 АЕК;
  • ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – 150 АЕК.
"Жалақыны кешіктіру – қызметкердің еңбек құқықтарын бұзу. Егер жұмыс беруші жалақыны кешіктірсе, қызметкер мемлекеттік еңбек инспекциясына жүгініп, берешекті өтеумен қатар, кешіктірілген кезең үшін өсімпұл төлеуді де талап етуі керек", – деп қорытындылады министрлік.

Бұған дейін, 2026 жылғы 1 қазанда еліміздің солтүстігінде бухгалтерлер мәдениет саласының қызметкерлеріне 28 млн теңге аударуды "ұмытып кеткені" туралы жазған едік. Сондай-ақ қазақстандық әйелдің төрт жыл бойы өз жалақысын өзі көтеріп келгені туралы хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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