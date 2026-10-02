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Қоғам

Алматыда жаңа тоғай пайда болады

Алматыда жаңа тоғай пайда болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 15:15 Сурет: Zakon.kz.
Алматының Бостандық ауданында саябақтар, жағалаулар, көшелер мен аулаларды кешенді абаттандыру жұмыстары жалғасып жатыр. Атап айтқанда, 2026 жылғы 2 қазанда әкімдік баспасөз қызметі оңтүстік мегаполисте бамбук тоғайы пайда болатынын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, "Қазақфильм" шағынауданында Қазақстан киносының тарихына арналған елдегі алғашқы кинематографиялық саябақтың құрылысы басталды.

"Сонымен қатар ауданда бамбук тоғайы, тас бағы және су нысандары бар Жапон бағы жасалып жатыр. Негізгі жұмыстарды 2027 жылы аяқтау жоспарланған". Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сонымен қатар Бостандық ауданындағы ең ірі кешенді абаттандыру жобаларының бірі – Бірінші Президент саябағын қайта жаңғырту екені атап өтілді.

Жұмыстар кезең-кезеңімен жүргізіліп жатыр. Жаңартылған аумақты 2027 жылы ашу жоспарланған. Мұнда жаяу жүргіншілер жолы, автоматты суару жүйесі, су айдындары, кіреберіс тобы, колоннада және орталық алаң жаңартылады.

Сондай-ақ Flow Park құрылысы аяқталғаны хабарланды.

Мұнда скейт-аймақ, памп-трек, BMX трассалары, веломектеп пайда болды. Сонымен қатар 700-ден астам ағаш отырғызылды.

Бұдан бөлек, магистральдық көшелерді кешенді жаңарту, аулалар мен көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр.

Ал 2027 жылы жаңа аумақтарды абаттандыру жоспарланған. Оның ішінде Сәтбаев пен Байзақов көшелерінің қиылысындағы көпір астындағы кеңістікте жыл бойы жұмыс істейтін жастар хабын құру көзделген.

Бұған дейін Бостандық ауданының әкімі Азамат Қалдыбеков Бірінші Президент саябағы қашан ашылатынын және Алматыдағы 40 қабатты үйдің құрылысына қатысты не белгілі екенін айтқан.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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