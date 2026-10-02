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Қоғам

"Семей орманындағы" жемқорлық: ҰҚК тергеу жүргізіп жатыр

«Семей орманындағы» жемқорлық: ҰҚК тергеу жүргізіп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 15:43 Сурет: YouTube/knbgovkz
Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне қарасты "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерватында сыбайлас жемқорлық схемасының жолы кесілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 2026 жылғы 2 қазанда таратылған хабарламада мынадай мәлімет берілген:

"Биылғы қыркүйекте ҰҚК Бас прокуратурамен бірлесіп, "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерватының лауазымды тұлғаларының заңсыз әрекеттерінің жолын кесті. Тергеу мәліметінше, олар ағаштарды жаппай заңсыз кесу және сату бойынша тұрақты схема ұйымдастырды деген күдікке ілінген. Атап айтқанда, ақшалай сыйақы үшін құны жоғары орман учаскелеріне кедергісіз кіруге мүмкіндік берген".

Комитеттің мәліметінше, тінту барысында бухгалтерлік құжаттар, ағаш кесуге арналған орман орамдары мен ақшаны бөлу туралы қолжазба жазбалар, сондай-ақ өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленген.

"ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабының 3-бөлігі ("Пара алу". – Ред. еск.) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады ҰҚК баспасөз қызметі.

Комитет өзге ақпарат ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес жария етуге жатпайтынын түсіндірді.

Бұған дейін әлеуметтік желілерде ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің Маңғыстау облысы Полиция департаменті Әкімшілік полиция басқармасының басшысы Сүйін Құрмантаевқа қатысты тексеру жүргізіп жатқаны туралы ақпарат тараған еді. 2026 жылғы 11 қыркүйекте ҰҚК жоғары лауазымды полиция қызметкеріне қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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