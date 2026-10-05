Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары тағайындалды
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Бақытжанұлы Хасенов Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Күштік құрылымдардағы кадрлық өзгерістер туралы 2026 жылғы 5 қазанда Ақорданың Telegram-дағы ресми арнасында жарияланған ақпараттан белгілі болды.
Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Бақытжанұлы Хасенов Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы лауазымына тағайындалды, – делінген ресми хабарламада.
Бұған дейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев басқа да өкімге қол қойған. Оған сәйкес, Айтқұрман Омарбеков ҚР Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – ҚР Қарулы күштері Бас штабының бастығы болып тағайындалды.
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