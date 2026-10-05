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Оқиғалар

Мемлекет басшысы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қарулы Күштер Бас штабының бастығын тағайындады

Айтқұрман Омарбеков , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 10:03 Сурет: gov.kz
Айтқұрман Омарбеков Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – ҚР Қарулы Күштері Бас штабының бастығы болып тағайындалды. Тиісті өкімге президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 5 қазанда Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.

"Мемлекет басшысының өкімімен Айтқұрман Жоламанұлы Омарбеков Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды".

Айтқұрман Омарбеков 1978 жылғы 1 қаңтарда Абай облысында дүниеге келген. Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің Әскери университетін "Моральдық-психологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру" мамандығы бойынша, Еуразия гуманитарлық институтын "Құқықтану" мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек жолы

1997–2014 жылдары Қазақстан Республикасының Республикалық ұланында қызмет атқарған.

2014–2022 жылдары Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінде түрлі офицерлік және басшылық лауазымдарда қызмет еткен.

2022 жылғы қаңтарда ҚР Президентінің өкімімен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы міндетін атқарушы болып тағайындалған.

2022 жылғы ақпанда ҚР Президентінің өкімімен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы болып тағайындалған.

Мемлекет басшысының 2022 жылғы 22 қазандағы №1057 Жарлығымен "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің генерал-майоры" арнаулы атағы берілген.

ІІ дәрежелі "Айбын" орденімен, ІІ және ІІІ дәрежелі "Мінсіз қызметі үшін", ІІІ дәрежелі "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" медальдарымен, сондай-ақ "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл", "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл" мерейтойлық медальдарымен марапатталған.

Мемлекет басшысының өзге өкімдерімен Азамат Хасенов Мемлекеттік күзет қызметі (МКҚ) бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы болып тағайындалды, ал Азамат Есқараев ҚР Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік-құқық бөлімінің меңгерушісі болды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Бұл туралы 2025 жылғы 18 маусымда Ақорданың Telegram-арнасында жарияланған хабарламада айтылған.
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