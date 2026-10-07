Татьяна Савельева Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды.
Сурет: Facebook/Татьяна Савельева
Құрылтайдың бұрынғы депутаты Татьяна Савельева Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды. Тиісті құжатқа бүгін, 2026 жылғы 7 қазанда, президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың Telegram арнасында хабарланды:
"Мемлекет басшысының өкімімен Татьяна Михайловна Савельева Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Бұған дейін президенттің басқа өкімімен Әскер Бейсенов ҚР қорғаныс министрінің орынбасары қызметінен босатылған еді.
Сонымен қатар, Құрылтайдың жалпы отырысында депутат Татьяна Савельеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны хабарланған еді.
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