#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
447.14
500.35
5.24
Қоғам

Қорғаныс министрінің жаңа орынбасары Татьяна Савельева туралы не белгілі

Татьяна Савельева, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 16:04 Сурет: Telegram/quryltairesmi
2026 жылғы 7 қазанда Татьяна Савельева Қазақстанның Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды. Қорғаныс ведомствосы басшысының жаңа орынбасары бұған дейін жеті жыл бойы қаржы вице-министрі қызметін атқарған, кейін Мәжіліс пен Құрылтай депутаты болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа тағайындау

Президенттің өкімімен Татьяна Михайловна Савельева Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды. Мемлекет басшысы тиісті құжатқа 7 қазанда қол қойды. Бұған дейін бұл қызметтен 2023 жылдың сәуірінен бері Қорғаныс министрінің орынбасары болған Аскер Бейсенов босатылған.

Осылайша, Савельева Қорғаныс министрлігіне Құрылтайдан келді. Ақорданың хабарлауынша, жаңа тағайындауына байланысты оның депутаттық өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Қаржы саласынан қорғаныс ведомствосына дейін

Татьяна Савельеваның кәсіби жолының басым бөлігі бюджеттік жоспарлау және мемлекеттік қаржы саласымен байланысты.

Ол мемлекеттік қызметте 1999 жылдан бері еңбек етеді. Әр жылдары Астана қаласының қаржы органдарында, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінде, кейін ҚР Қаржы министрлігінде түрлі қызметтер атқарды.

2005-2007 жылдары Савельева Бюджеттік жоспарлау департаментінің республикалық бюджеттік бағдарламаларды бағалау басқармасын басқарды. Кейін бюджет саясаты, жоспарлау және болжам жасау бағыттарына жауапты бөлімдерде басшылық қызметтер атқарды.

2016-2023 жылдары Савельева қаржы вице-министрі болды. Бұл қызметте ол Парламентте республикалық бюджет жобаларын бірнеше рет таныстырып, мемлекеттік шығыстар мен бюджет саясатына қатысты депутаттардың сауалдарына жауап берді.

Мәжілістегі жұмысы

Қаржы вице-министрі қызметінен кеткеннен кейін Савельева Парламентке ауысты. 2023 жылғы 28 наурызда ол AMANAT партиясының партиялық тізімі бойынша VIII шақырылымдағы Мәжіліс депутаты болды. 2024 жылғы ақпанда Савельева Қаржы және бюджет комитетінің хатшысы болып сайланды.

Мәжілістегі жұмысы кезінде ол мемлекеттік бюджет, қаржы саясаты және бюджет қаражатын пайдалану тиімділігі мәселелері бойынша сөз сөйледі. Атап айтқанда, 2026 жылғы мамырда Савельева стрестік активтерді басқару және бюджет қаражатын пайдалану мәселелерін қарауға қатысты.

Құрылтайдағы жұмысы

2026 жылғы 27 тамызда ол "Әділет" партиясынан I шақырылымдағы Құрылтай депутаты болып сайланды. Алайда 7 қазанда Қазақстан Қорғаныс министрлігіне тағайындалуына байланысты оның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Осылайша, Савельева Құрылтайда бір айдан сәл астам уақыт жұмыс істеді.

Білімі

Татьяна Савельева екі экономикалық білім алған. 2001 жылы Ақмола аграрлық университетін "Экономика және менеджмент" мамандығы бойынша бітірді. 2007 жылы Еуразия ұлттық университетінде "Экономика" мамандығын тәмамдады.

Оның көпжылдық кәсіби мамандануы бюджеттік жоспарлау, болжам жасау және мемлекеттік қаржыны басқару салаларымен байланысты.

Марапаттары

Татьяна Савельева 2019 жылғы желтоқсанда "Құрмет" орденімен марапатталған. Сондай-ақ оның марапаттары қатарында Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасы (2013 жыл) және "Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл" медалі (2015 жыл) бар.

Жаңа қызметі туралы не белгілі?

Савельеваның тағайындалуы көп жылдық бюджет және мемлекеттік қаржы саласындағы тәжірибесі бар маманның Қорғаныс министрлігінің жүйесіне ауысуын білдіреді.

Оның алдындағы Аскер Бейсенов Қорғаныс министрінің орынбасары қызметін 2023 жылғы сәуірден бері атқарды. Ол да бұған дейін әскери қаржы, бюджеттік жоспарлау және аудит салаларында жұмыс істеген.

Сонымен қатар қазіргі таңда Савельеваның Қорғаныс министрлігіндегі нақты жұмыс бағыты ресми түрде жарияланған жоқ. Президент өкімінде оның Қорғаныс министрінің орынбасары қызметіне тағайындалғаны ғана көрсетілген.

2026 жылғы қыркүйектің соңында президент Қорғаныс министрлігіндегі жағдайға, соның ішінде әскери бөлімдерді қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету саласына кешенді тексеру жүргізуді тапсырған болатын.

5 қазанда Маңғыстаудағы қайғылы оқиғадан кейін Қорғаныс министрлігін тексерудің алғашқы нәтижелері белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
16:53, Бүгін
Депутат Салық кодексіне түзетулер енгізуді талап етті
Татьяна Савельева
11:55, Бүгін
Татьяна Савельева Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды.
Министерство обороны РК, МО РК
15:41, 06 қаңтар 2026
Асқар Мұстабеков Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
20:31, Бүгін
Появилось видео схватки Жубаназара за "бронзу" ЧМ-2026 по дзюдо в Баку
Фото: Ktf.kz
20:02, Бүгін
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Турции
Фото: НОК РК
19:37, Бүгін
Абылайхан Жубаназар проиграл схватку за "бронзу" ЧМ-2026 по дзюдо в Баку
Будем надеяться, что он не получил травму
19:14, Бүгін
UWW опубликовал заявку казахстанских "классиков" на ЧМ в Астане без Султангали и Жадыраева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: