Қорғаныс министрінің жаңа орынбасары Татьяна Савельева туралы не белгілі
Жаңа тағайындау
Президенттің өкімімен Татьяна Михайловна Савельева Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды. Мемлекет басшысы тиісті құжатқа 7 қазанда қол қойды. Бұған дейін бұл қызметтен 2023 жылдың сәуірінен бері Қорғаныс министрінің орынбасары болған Аскер Бейсенов босатылған.
Осылайша, Савельева Қорғаныс министрлігіне Құрылтайдан келді. Ақорданың хабарлауынша, жаңа тағайындауына байланысты оның депутаттық өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
Қаржы саласынан қорғаныс ведомствосына дейін
Татьяна Савельеваның кәсіби жолының басым бөлігі бюджеттік жоспарлау және мемлекеттік қаржы саласымен байланысты.
Ол мемлекеттік қызметте 1999 жылдан бері еңбек етеді. Әр жылдары Астана қаласының қаржы органдарында, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінде, кейін ҚР Қаржы министрлігінде түрлі қызметтер атқарды.
2005-2007 жылдары Савельева Бюджеттік жоспарлау департаментінің республикалық бюджеттік бағдарламаларды бағалау басқармасын басқарды. Кейін бюджет саясаты, жоспарлау және болжам жасау бағыттарына жауапты бөлімдерде басшылық қызметтер атқарды.
2016-2023 жылдары Савельева қаржы вице-министрі болды. Бұл қызметте ол Парламентте республикалық бюджет жобаларын бірнеше рет таныстырып, мемлекеттік шығыстар мен бюджет саясатына қатысты депутаттардың сауалдарына жауап берді.
Мәжілістегі жұмысы
Қаржы вице-министрі қызметінен кеткеннен кейін Савельева Парламентке ауысты. 2023 жылғы 28 наурызда ол AMANAT партиясының партиялық тізімі бойынша VIII шақырылымдағы Мәжіліс депутаты болды. 2024 жылғы ақпанда Савельева Қаржы және бюджет комитетінің хатшысы болып сайланды.
Мәжілістегі жұмысы кезінде ол мемлекеттік бюджет, қаржы саясаты және бюджет қаражатын пайдалану тиімділігі мәселелері бойынша сөз сөйледі. Атап айтқанда, 2026 жылғы мамырда Савельева стрестік активтерді басқару және бюджет қаражатын пайдалану мәселелерін қарауға қатысты.
Құрылтайдағы жұмысы
2026 жылғы 27 тамызда ол "Әділет" партиясынан I шақырылымдағы Құрылтай депутаты болып сайланды. Алайда 7 қазанда Қазақстан Қорғаныс министрлігіне тағайындалуына байланысты оның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
Осылайша, Савельева Құрылтайда бір айдан сәл астам уақыт жұмыс істеді.
Білімі
Татьяна Савельева екі экономикалық білім алған. 2001 жылы Ақмола аграрлық университетін "Экономика және менеджмент" мамандығы бойынша бітірді. 2007 жылы Еуразия ұлттық университетінде "Экономика" мамандығын тәмамдады.
Оның көпжылдық кәсіби мамандануы бюджеттік жоспарлау, болжам жасау және мемлекеттік қаржыны басқару салаларымен байланысты.
Марапаттары
Татьяна Савельева 2019 жылғы желтоқсанда "Құрмет" орденімен марапатталған. Сондай-ақ оның марапаттары қатарында Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасы (2013 жыл) және "Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл" медалі (2015 жыл) бар.
Жаңа қызметі туралы не белгілі?
Савельеваның тағайындалуы көп жылдық бюджет және мемлекеттік қаржы саласындағы тәжірибесі бар маманның Қорғаныс министрлігінің жүйесіне ауысуын білдіреді.
Оның алдындағы Аскер Бейсенов Қорғаныс министрінің орынбасары қызметін 2023 жылғы сәуірден бері атқарды. Ол да бұған дейін әскери қаржы, бюджеттік жоспарлау және аудит салаларында жұмыс істеген.
Сонымен қатар қазіргі таңда Савельеваның Қорғаныс министрлігіндегі нақты жұмыс бағыты ресми түрде жарияланған жоқ. Президент өкімінде оның Қорғаныс министрінің орынбасары қызметіне тағайындалғаны ғана көрсетілген.
2026 жылғы қыркүйектің соңында президент Қорғаныс министрлігіндегі жағдайға, соның ішінде әскери бөлімдерді қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету саласына кешенді тексеру жүргізуді тапсырған болатын.
5 қазанда Маңғыстаудағы қайғылы оқиғадан кейін Қорғаныс министрлігін тексерудің алғашқы нәтижелері белгілі болды.