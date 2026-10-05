Қазақстанда жасанды интеллект құрылыс алаңдарын бақылайды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанның Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі құрылыс нысандарына бақылауды жетілдіру жоспарлары туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Редакцияның ресми сауалына берілген жауапқа сәйкес, Құрылыс кодексі аясында нысандарды құрылыстың барлық кезеңінде жоспарлы инспекциялау және мемлекеттік құрылыс бақылау органдарының нысандарды пайдалануға қабылдауға қатысу тетігі көзделген.
"Сондай-ақ камералдық бақылау тетігі күшейтілді. Бұл мемлекеттік құрылыс бақылау органдарына құрылысты және рұқсат беру құжаттарының – лицензияның, аккредиттеудің, аттестаттың қолданысын тоқтата тұру мүмкіндігімен жедел шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Жүйені дамытудың маңызды бағыттарының бірі – құрылыс нысандарына кіруді бақылау тетігін енгізу, жасанды интеллект технологияларын қолданатын бейнемониторингті біріктіру, сондай-ақ құрылыс нысандарын картада көрсетіп, олардың паспорттарын қолжетімді ету", – делінген жауапта.
Атап айтқанда, әр нысан туралы негізгі мәліметтерді көрнекі түрде ұсыну жоспарланып отыр. Онда қандай нысан салынып жатқаны, оның орналасқан жері, жобаның іске асырылу кезеңі, тапсырыс беруші мен мердігер, құрылыстың негізгі параметрлері мен мерзімдері көрсетіледі.
Бұған дейін Қазақстанда реновация аясында көппәтерлі тұрғын үй салу жобасының құжаттарын қарау қағидалары өзгергенін жазған едік.
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