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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев мұғалімдерді кәсіби мерекесімен құттықтады

Ақордада ұстаздардың кәсіби мерекесіне орай салтанатты іс-шара өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев педагогтерді құттықтап, Мұғалім күні бүкіл қоғамды біріктіретін, нағыз халықтық сипатқа ие қастерлі мерекеге айналғанын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 14:36 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 5 қазанында Ақордада ұстаздардың кәсіби мерекесіне орай салтанатты іс-шара өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев педагогтерді құттықтап, Мұғалім күні бүкіл қоғамды біріктіретін, нағыз халықтық сипатқа ие қастерлі мерекеге айналғанын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, президент ұстаздың әр адамның өмірінде ерекше орны бар екенін айтып, мұғалімге құрмет көрсету өркениетті қоғамның маңызды қасиеті саналатынына тоқталды.

"Ұстаз – әр адамның өмірінен ерекше орын алатын тұлға. Бұған ешкімнің де таласы жоқ деп ойлаймын, бұл – бәрімізге ортақ пікір. Ұстазды ұлықтау өркениетті қоғамның болмысын айқындайтын аса маңызды қасиет саналады. Ұлт ойшылы Абай адамның адамдығы жақсы ұстаздан болатынын айтқан. Халқымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов те "Ұстаз – ұлы есім" деп қадір тұтқан. Мұғалімдер қауымына зор құрметпен қарау, олардың ұлт болашағы үшін атқарып жатқан табанды еңбегіне алғыс айту – баршамызға ортақ парыз. Әсіресе, қазіргідей ақпараттар ағыны күшейіп, озық технология қарқынды дамыған заманда мұғалімнің рөлі әлдеқайда арта түскені ақиқат", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекет басшысы ретінде ұстаздарды жан-жақты қолдауға айрықша мән беретінін жеткізді.


"Баршаңызға мәлім, біз "Педагог мәртебесі туралы" арнайы заң қабылдадық. Мемлекеттік марапаттар тізіміне "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" атағы енгізілді. Елімізде бірнеше мұғалім ең жоғары мемлекеттік награда – "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болды. 5 қазан күні Ұстаздардың кәсіби мерекесі ретінде нақты бекітілді. Біз жыл сайын бір қоғам болып осы мейрамды кең көлемде атап өтіп жүрміз. Биыл да мереке күндері барлық аймақта әкімдер мұғалімдер қауымын марапаттап, оларға ерекше құрмет көрсетіп жатыр. Ұстаздарды дәл осылай жалпыұлттық деңгейде ұлықтау ісі жалғасын табады. Бұл – мемлекетіміз үшін мән-маңызы айрықша міндет", – деді Президент.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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