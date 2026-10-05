Астананың қай аумақтарында көпқабатты үй салуға тыйым салынды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Астанада көпқабатты үйлер салуға тыйым салынған аумақтарды атады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Редакцияның ресми сауалына берілген жауапқа сәйкес, тыйым үш учаскеге қатысты енгізілген.
"Атап айтқанда, олар – К-1 айналма жолының солтүстік бөлігіндегі Өндіріс тасжолының бойында, К-1 айналма жолының солтүстік-шығыс бөлігіндегі Алаш тасжолының бойында, сондай-ақ айналма жолдың шығыс бөлігіндегі Астана – Қарағанды автожолының бойында орналасқан аумақтар", – делінген жауапта.
Бұған дейін Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мұндай шектеулердің енгізілу себептерін түсіндірген еді. Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, болашақта құрылыс жүргізілетін жекелеген аумақтарды алдымен қажетті қала құрылысы, инженерлік, көлік және әлеуметтік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету қажет.
Сонымен қатар өзгерістер болашақта игерілетін аумақтардағы қала құрылысын реттеу және жүйесіз әрі нүктелік құрылыстың алдын алу қажеттілігіне байланысты енгізілген.
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