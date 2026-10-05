Қасым-Жомарт Тоқаев білім саласының қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыстады
Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 5 қазанда Ақордада өткен салтанатты іс-шараның соңында білім беру саласындағы үздік жетістіктері мен Қазақстанға сіңірген айрықша еңбегі үшін бірқатар ұстазға жоғары мемлекеттік наградалар табысталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Қасым-Жомарт Тоқаев мына азаматтарды марапаттады:
"Құрмет" орденімен
- Арынова Дәмеш Арынқызы – "Бименде Амалбеков атындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)" КММ мұғалімі, Ұлытау облысы
- Зәйкенова Руда Зәйкенқызы – "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КеАҚ профессоры, Алматы қаласы
- Қайсаева Гүлбану Зәкәрияқызы – білім беру саласының ардагері, Астана қаласы
- Малайдар Марта Есіркепқызы – білім беру саласының ардагері, Ақтөбе облысы;
"Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Аханов Дәулетназар Дәулетбайұлы – "Қапланбек жоғары аграрлық-техникалық колледжі" КМҚК оқытушысы, Түркістан облысы
- Әлиев Мұрат Қапбарұлы – "Esil University" мекемесінің профессоры, Астана қаласы
- Бабаева Жібек Шамғалиқызы – "Жалпы білім беретін мектеп-гимназия" КММ мұғалімі, Маңғыстау облысы
- Егізбаев Нұржан Хамытбекұлы – "№ 7 орта мектеп" КММ мұғалімі, Жамбыл облысы
- Жұмағалиева Алмажан Жасұланқызы – "Қажым Жұмалиев атындағы Қаратөбе мектеп-гимназиясы" КММ мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы
- Қожахметова Алма Шәймерденқызы – "Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті" мекемесінің доценті, Түркістан облысы
- Нұрмахатов Ғалымжан Амангелдіұлы – "Темірбек Жүргенов атындағы № 123 мектеп-лицей" КММ мұғалімі,Қызылорда облысы
- Садықов Ахметжан Бисенғалиұлы – "Томарлы ауылының жалпы білім беретін мектебі" КММ мұғалімі, Павлодар облысы
- Сыдықбекова Бәтима Жақсылыққызы – "№ 173 мектеп-лицей" КММ мұғалімі, Алматы қаласы
- Шилов Игорь Алексеевич – "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті" КеАҚ аға оқытушысы;
"Шапағат" медалімен
- Қадырова Жібек Шәкенқызы – "Кеген ауылының № 7 облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясы" КММ басшысы, Алматы облысы
- Лысенко Александр Георгиевич – "Тараз қаласы әкімдігі білім бөлімінің техникалық шығармашылық орталығы" КММ педагогі
- Тайтелиева Жұмакүл Шегебайқызы – "№ 122 "Ақ көгершін" бөбекжай-бақшасы" МКҚК меңгерушісі, Шымкент қаласы
- Тарасова Елена Михайловна – "№ 3 арнаулы мектеп-интернат" КММ педагогі, Қарағанды облысы
- Тлеулина Галия Жамалетдиновна – "Ақбота" бөбекжайы" КМҚК музыка жетекшісі, Ақмола облысы;
"Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" құрметті атағы берілсін
- Айшуақова Күләш Мырзабайқызы – "Нұрғиса Тілендиев атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия-интернат" КММ мұғалімі, Атырау облысы
- Байтасова Ботагөз Шаяхметқызы – "Ы.Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия-интернат" КММ мұғалімі, Қостанай облысы
- Жантілеуова Айман Жантілеуқызы – "Талдықорған қаласы Мұхтар Арын атындағы № 24 мамандандырылған лицейі" КММ мұғалімі
- Лахтин Михаил Васильевич – "№ 8 эстетикалық тәрбие беретін жалпы орта білім беру мектеп-кешені" КММ педагог-хореографы, Солтүстік Қазақстан облысы
- Мұқашева Меруерт Қозықанқызы – "Жамбыл атындағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-интернат" КММ мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысы
- Нұрғалиева Гүлжан Әбенқызы – "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ "Астана қаласы Нұра ауданының жаратылыстану-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі" филиалының мұғалімі
- Оспанова Айгүл Төлегенқызы – "Қожагелді батыр атындағы орта мектеп" КММ мұғалімі, Абай облысы
- Рахмедьянова Ұлжан Әшімқызы – "№ 46 балабақша-мектеп-гимназия кешені" КММ директорының орынбасары, Астана қаласы
- Тағаева Гүлмира Тұрдыбекқызы – "Бірінші мамыр" жалпы білім беретін мектебі" КММ мұғалімі, Түркістан облысы
- Тілеубаева Қаламқас Қалиқызы – білім беру саласының ардагері, Маңғыстау облысы
- Шотанова Эльмира Манарбекқызы – "Білім-инновация" мамандандырылған лицей-интернаты" КММ мұғалімі, Алматы қаласы.
Айта кетейік, Ақордадағы салтанатты іс-шара барысында Тоқаев өскелең ұрпаққа түсіндіру маңызды өмірлік қағида туралы айтты.
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