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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев білім саласының қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыстады

Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Қасым-Жомарт Тоқаев мына азаматтарды марапаттады:, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 15:49 Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 5 қазанда Ақордада өткен салтанатты іс-шараның соңында білім беру саласындағы үздік жетістіктері мен Қазақстанға сіңірген айрықша еңбегі үшін бірқатар ұстазға жоғары мемлекеттік наградалар табысталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Қасым-Жомарт Тоқаев мына азаматтарды марапаттады:

"Құрмет" орденімен

  • Арынова Дәмеш Арынқызы – "Бименде Амалбеков атындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)" КММ мұғалімі, Ұлытау облысы
  • Зәйкенова Руда Зәйкенқызы – "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КеАҚ профессоры, Алматы қаласы
  • Қайсаева Гүлбану Зәкәрияқызы – білім беру саласының ардагері, Астана қаласы
  • Малайдар Марта Есіркепқызы – білім беру саласының ардагері, Ақтөбе облысы;

"Ерен еңбегі үшін" медалімен

  • Аханов Дәулетназар Дәулетбайұлы – "Қапланбек жоғары аграрлық-техникалық колледжі" КМҚК оқытушысы, Түркістан облысы
  • Әлиев Мұрат Қапбарұлы – "Esil University" мекемесінің профессоры, Астана қаласы
  • Бабаева Жібек Шамғалиқызы – "Жалпы білім беретін мектеп-гимназия" КММ мұғалімі, Маңғыстау облысы
  • Егізбаев Нұржан Хамытбекұлы – "№ 7 орта мектеп" КММ мұғалімі, Жамбыл облысы
  • Жұмағалиева Алмажан Жасұланқызы – "Қажым Жұмалиев атындағы Қаратөбе мектеп-гимназиясы" КММ мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы
  • Қожахметова Алма Шәймерденқызы – "Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті" мекемесінің доценті, Түркістан облысы
  • Нұрмахатов Ғалымжан Амангелдіұлы – "Темірбек Жүргенов атындағы № 123 мектеп-лицей" КММ мұғалімі,Қызылорда облысы
  • Садықов Ахметжан Бисенғалиұлы – "Томарлы ауылының жалпы білім беретін мектебі" КММ мұғалімі, Павлодар облысы
  • Сыдықбекова Бәтима Жақсылыққызы – "№ 173 мектеп-лицей" КММ мұғалімі, Алматы қаласы
  • Шилов Игорь Алексеевич – "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті" КеАҚ аға оқытушысы;

"Шапағат" медалімен

  • Қадырова Жібек Шәкенқызы – "Кеген ауылының № 7 облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясы" КММ басшысы, Алматы облысы
  • Лысенко Александр Георгиевич – "Тараз қаласы әкімдігі білім бөлімінің техникалық шығармашылық орталығы" КММ педагогі
  • Тайтелиева Жұмакүл Шегебайқызы – "№ 122 "Ақ көгершін" бөбекжай-бақшасы" МКҚК меңгерушісі, Шымкент қаласы
  • Тарасова Елена Михайловна – "№ 3 арнаулы мектеп-интернат" КММ педагогі, Қарағанды облысы
  • Тлеулина Галия Жамалетдиновна – "Ақбота" бөбекжайы" КМҚК музыка жетекшісі, Ақмола облысы;

"Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" құрметті атағы берілсін

  • Айшуақова Күләш Мырзабайқызы – "Нұрғиса Тілендиев атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия-интернат" КММ мұғалімі, Атырау облысы
  • Байтасова Ботагөз Шаяхметқызы – "Ы.Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия-интернат" КММ мұғалімі, Қостанай облысы
  • Жантілеуова Айман Жантілеуқызы – "Талдықорған қаласы Мұхтар Арын атындағы № 24 мамандандырылған лицейі" КММ мұғалімі
  • Лахтин Михаил Васильевич – "№ 8 эстетикалық тәрбие беретін жалпы орта білім беру мектеп-кешені" КММ педагог-хореографы, Солтүстік Қазақстан облысы
  • Мұқашева Меруерт Қозықанқызы – "Жамбыл атындағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-интернат" КММ мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысы
  • Нұрғалиева Гүлжан Әбенқызы – "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ "Астана қаласы Нұра ауданының жаратылыстану-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі" филиалының мұғалімі
  • Оспанова Айгүл Төлегенқызы – "Қожагелді батыр атындағы орта мектеп" КММ мұғалімі, Абай облысы
  • Рахмедьянова Ұлжан Әшімқызы – "№ 46 балабақша-мектеп-гимназия кешені" КММ директорының орынбасары, Астана қаласы
  • Тағаева Гүлмира Тұрдыбекқызы – "Бірінші мамыр" жалпы білім беретін мектебі" КММ мұғалімі, Түркістан облысы
  • Тілеубаева Қаламқас Қалиқызы – білім беру саласының ардагері, Маңғыстау облысы
  • Шотанова Эльмира Манарбекқызы – "Білім-инновация" мамандандырылған лицей-интернаты" КММ мұғалімі, Алматы қаласы.

Айта кетейік, Ақордадағы салтанатты іс-шара барысында Тоқаев өскелең ұрпаққа түсіндіру маңызды өмірлік қағида туралы айтты.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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