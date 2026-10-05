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Қоғам

Астанада жаңбыр мен қар күтіледі: Алматы мен Шымкентте ауа райы қандай болады

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 16:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алдағы үш күнде Астанада жауын-шашын жауып, қатты жел соғады, жолдарда көктайғақ болады. Ал Алматы мен Шымкентте жауын-шашынсыз ауа райы сақталып, күн +23°С-қа дейін жылынады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2026 жылғы 6, 7 және 8 қазанға арналған болжамда айтылған.

Астанадағы ауа райы

6 қазан: Күн құбылмалы бұлтты болады, кей уақытта жаңбыр мен қар жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Түнде және таңертең кей уақытта желдің екпіні 23–28 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде де, күндіз де +1…+3°С болады.

7 қазан: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Жолдарда көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде –1…–3°С, күндіз +8…+10°С болады.

8 қазан: Күн бұлтты болады, кей уақытта жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, кей уақытта екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +9…+11°С болады.

Алматыдағы ауа райы

6 қазан: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-батыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +14…+16°С болады.

7 қазан: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +16…+18°С болады.

8 қазан: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с болады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +19…+21°С болады.

Шымкенттегі ауа райы

6 қазан: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-батыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +15…+17°С болады.

7 қазан: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +18…+20°С болады.

8 қазан: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +7…+9°С, күндіз +21…+23°С болады.

Бұған дейін 2026 жылғы 6, 7 және 8 қазанда Қазақстан аумағының басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталатыны хабарланған еді. Синоптиктердің мәліметінше, бұл атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты.

Сондай-ақ "Қазгидромет" 2026 жылғы қазан айына арналған нақтыланған консультативтік ауа райы болжамын ұсынды. Оған сәйкес, Қазақстанда күн –10°С-қа дейін суытып, қар жауады. Кейін ауа температурасы қайтадан +30°С-қа дейін көтеріледі деп күтіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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