Ертіс өзенінің жағасында мылтық асынған қазақстандық ұсталды
Сурет: pexels
Табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері рейд барысында Ертіс өзенінің жағасында мылтық ұстаған ер адамды байқады. Оның қаруы оқталған болып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар-онлайн мәліметінше, полицейлер аңшы мылтығының оқталғанын және қаптамасыз тұрғанын анықтаған. Павлодар тұрғынына жануарлар дүниесін пайдалану талаптары мен аң аулау ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік хаттама толтырылды.
Белгі болғандай, материалдар шешім шығару үшін сотқа жолданды. Өз кезегінде құқық қорғау органдары қару иелеріне оны сақтау, алып жүру және тасымалдаудың белгіленген талаптарын сақтау қажеттігін еске салды.
Еске салайық, бұған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ішкі істер министрлігімен бірлесіп жүргізген ауқымды операция барысында Қазақстанның 10 өңірінде заңсызайналымнан 25қару, 2 граната және 236 оқ-дәрі тәркіленді.
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