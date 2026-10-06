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Қоғам

Болат Ақшолақов Атырау облысының ұстаздарын Мұғалімдер күнімен құттықтады

Атырау облысының ұстаздарын Мұғалімдер күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 12:23 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Атырауда жыл сайын 5 қазанда аталып өтетін Мұғалімдер күніне арналған "Ұстаз – білімнің шамшырағы" атты салтанатты іс-шара өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шарада облыс әкімі Болат Ақшолақов педагогтерді кәсіби мерекемен құттықтап, олардың еңбегіне, білім беру мен өскелең ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесіне алғыс айтты.

Болат Ақшолақов Атырау облысының ұстаздарын Мұғалімдер күнімен құттықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 12:23

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Ұстаздық – жай ғана қызмет емес, бұл – ұлы миссия. Елдің болашағы – жас ұрпақтың қолында, ал сол жас буын сіздер берген білім мен тәрбиенің арқасында қалыптасады. Әрине, бұл бағытта мектеп, ата-ана және қоғам болып бірлесіп жұмыс істегенде ғана жақсы нәтижеге жете алатынымызды есте ұстауымыз керек. Соңғы жылдары білім беру ұйымдарының инфрақұрылымын жақсартуға арналған ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр.
Болат Ақшолақов Атырау облысының ұстаздарын Мұғалімдер күнімен құттықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 12:23

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Қазіргі заман талабына сай жаңа "Келешек мектептер" салынып, ескі мектептер жөнделу үстінде. Мұның бәрі – оқушыларға сапалы білім беруге жағдай жасау мақсатындағы шаралар. Президент Жолдауында мұғалімдерге жаңа талаптарға сай біліктілік арттыру, жаңа оқыту әдістемелерін меңгеру сияқты маңызды тапсырмалар берілді. Бұл – қазақстандық білім беру жүйесін әлемдік деңгейге көтеруге бағытталған қадам және ол ұрпақ болашағына тікелей әсер етеді деп ойлаймын. Мереке құтты болсын! Ұстаз — шәкіртімен биік. Талапты, білімді, ойлы оқушылар көп болып, еліміз гүлдене берсін! – деді облыс әкімі.
Болат Ақшолақов Атырау облысының ұстаздарын Мұғалімдер күнімен құттықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 12:23

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Болат Ақшолақов Атырау облысының ұстаздарын Мұғалімдер күнімен құттықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 12:23

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Президент Жарлығымен бірқатар педагог білім саласын дамытуға қосқан үлесі мен көп жылғы адал еңбегі үшін мемлекеттік наградалармен марапатталды.

Болат Ақшолақов Атырау облысының ұстаздарын Мұғалімдер күнімен құттықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 12:23

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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