Болат Ақшолақов Атырау облысының әкімі болып тағайындалды
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 17 шілдеде Болат Ақшолақовты Атырау облысының әкімі етіп тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпарат Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Болат Оралұлы Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript