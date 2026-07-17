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Оқиғалар

Болат Ақшолақов Атырау облысының әкімі болып тағайындалды

Мемлекет басшысының Жарлығымен Болат Оралұлы Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 09:52 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 17 шілдеде Болат Ақшолақовты Атырау облысының әкімі етіп тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпарат Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Болат Оралұлы Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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