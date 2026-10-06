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Қоғам

Астанада ғимараттың төбесінен құрылыс материалдары көлікке құлады

Астанада ғимараттың төбесінен құрылыс материалдары көлікке құлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 13:35 Сурет: х/amina_zhm
Астана тұрғыны әлеуметтік желіде қоғамдық-іскерлік кешеннің ғимаратынан оның көлігіне заттар құлағанын айтып шағымданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Threads желісінде amina_zhm есімді қолданушы 2026 жылғы 5 қазан күні күндіз 30 қабатты ғимараттың төбесінен көлігіне құрылыс материалдары құлағанын жазды. Әйелдің айтуынша, сол кезде көлігі арнайы тұрақта тұрған. Кадрлардан соққыдан көліктің төбесі мен алдыңғы әйнегі зақымданғанын көруге болады.

"Оқиғадан кейін ғимараттың қызметкерлері барлық ізді жоюға кірісті. Мен әділ шешім шығарылып, көліктің құны өтелуін талап етемін. Себебі көлік енді қалпына келтіруге келмейтін болуы мүмкін", – деп жазды Астана тұрғыны.

Пікір қалдырған қазақстандықтар оқиғаға алаңдаушылық білдірді. Кейбірі мұндай жағдай адам өліміне әкелуі мүмкін екенін жазды.

  • Мұндай қатты жел кезінде төбеде жұмыс істеуге болмайды. Бұл – қауіпсіздік техникасының талаптарын бұзу.
  • Көрініп тұр, поддонды көтеріп жатқан кезде қатты жел ұшырып әкеткен.
  • Осындай дауылды желде қызметкерлерін төбеге жұмыс істеуге қай басшы жібереді?
  • Бұл мәселе тек көлікке қатысты емес, қала тұрғындарының қауіпсіздігіне де қатысты.
  • Ол жерден кез келген адам өтуі мүмкін еді. Әсіресе сол жағалауда адам көп жүреді.
  • Біреудің басына құлағанда не болар еді?
  • Сұмдық салғырттық!
  • Қорқынышты. Адамдардың үстіне де құлауы мүмкін еді.
  • Кінәлілер анықталып, көлігіңізді қалпына келтіріп берсін.

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Астанада бірнеше күн бойы дауылды ескерту жарияланған болатын. Ал 5 қазанда болжам бойынша ауа температурасы 0°C шамасына дейін төмендеп, желдің жылдамдығы секундына 30 метрге және одан да жоғары деңгейге жетті. Мұндай ауа райы алдағы үш күнде сақталады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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