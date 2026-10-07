Көппәтерлі тұрғын үй кешендеріне қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары белгіленді
Ережелер жинағындағы өртке қарсы талаптар жаңа нормамен толықтырылды.
Оған сәйкес, 200-ден астам пәтері бар көппәтерлі тұрғын үй нысандары өрт сөндіру техникасына арналған, бір-бірінен бөлек екі кірме жолмен қамтамасыз етілуге тиіс.
400-ге дейін пәтері бар көппәтерлі тұрғын үй нысандарында өрт сөндіру техникасына арналған бір кірме жол салуға рұқсат етіледі.
Алайда бұл жағдайда мына талаптардың барлығы бір мезгілде орындалуға тиіс:
- стилобатпен біріктірілген көппәтерлі тұрғын үй нысанының биіктігі 50 метрден аспауға тиіс;
- тұрғын бөліктің әр қабатындағы дәліздер түтінге қарсы желдету жүйесімен жабдықталуға тиіс;
- эвакуация жолдарындағы есіктер магнитті-контактілі дабыл бергіштермен жабдықталып, олардың күйі туралы ақпарат ("ашық/жабық") өрт сөндіру бекетіне берілуге тиіс;
- стилобатқа шығатын жолдан 10 метрден аспайтын қашықтықта өрт гидранты қарастырылуға тиіс;
- өрт сөндіру техникасына арналған жолдардың бұрылу радиусы кемінде 9,8 метр болуға тиіс;
- стилобатқа шығатын жолдың беті сырғанауға қарсы жабынмен және жылыту жүйесімен жабдықталуға тиіс;
- өрт сөндіру техникасына арналған ішкі жол айналып жүруге мүмкіндік беруге тиіс. Ұзындығы 150 метрден аспайтын тұйық жол салуға рұқсат етіледі. Тұйық жолдардың соңында өрт сөндіру техникасының кері бұрылуына арналған, көлемі кемінде 15 × 15 метр болатын алаңдар болуға тиіс.
Ескертпеде мынадай талап белгіленген:
Егер барлық пәтердің терезелері көппәтерлі тұрғын үй нысанының сыртқы жағындағы өрт сөндіру техникасына арналған кірме жолға қараса немесе барлық пәтердің терезелері екі жаққа қараса, көппәтерлі тұрғын үй нысанының биіктігін 75 метрге дейін ұлғайтуға рұқсат етіледі.
400-ден астам пәтері бар көппәтерлі тұрғын үй нысандары жоғарыда көрсетілген техникалық шешімдерге қарамастан, өрт сөндіру техникасына арналған, бір-бірінен бөлек екі кірме жолмен толық қамтамасыз етілуге тиіс.
Осындай түзетулер Қазақстан Республикасының 3.01-01-Ас-2007 "Астана қаласын жоспарлау және салу" құрылыс нормалары мен ережелеріне де енгізілді.
Бұйрық 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді.