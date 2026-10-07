Интернет қосымшалары арқылы жалға баспана іздеген қазақстандықтарға ескерту жасалды
Фото: unsplash
Ақмола облысында танымал интернет қосымшалары арқылы жоқ пәтерлерді жалға беру түріндегі алаяқтық деректері тергеліп жатыр. Осыған байланысты облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі қазақстандықтарға ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық полиция департаментінің Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері интернет қосымшалары арқылы жалға баспана іздеген азаматтарды алдады деген күдікке ілінген әйелді анықтады.
Ақмола облысының аумағында осыған ұқсас үш дерек тіркелген.
"Сотқа дейінгі тергеуді бастауға жергілікті 36 жастағы тұрғынның полицияға алаяқтық туралы арыздануы негіз болды. Полицейлердің анықтауынша, жәбірленуші интернет платформасынан Алматыдағы пәтерді жалға беру туралы хабарландыру тапқан. Ұсынылған нұсқа көңілінен шыққан соң, ол пәтерді жалға берушімен WhatsApp арқылы байланысып, алдын ала төлем аударған. Кейін әйел хат алмасудың жойылғанын, ал хабарландыруды жариялаған адамның байланысқа шықпай қойғанын байқаған. Алдын ала төлем сомасы салыстырмалы түрде аз болғанымен, жәбірленуші үшін бұл қомақты қаражат болған", – деп хабарлады облыстық полицияның баспасөз қызметі.
Жедел-тергеу іс-шаралары барысында полицейлер жергілікті 31 жастағы тұрғынды анықтады. Ол кінәсін мойындаған.
"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып, күдіктінің осыған ұқсас басқа да деректерге қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр", – деп мәлімдеді Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Осыған байланысты полицейлер азаматтарды интернеттен баспана іздегенде мұқият болуға шақырады.
"Пәтердің бар екеніне және оны жалға ұсынған адамның бұған құқығы барына көз жеткізбей, алдын ала төлем аудармаңыздар. Егер осындай алаяқтықтың құрбаны болсаңыздар, полицияға жүгініңіздер", – деп ескертті Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
2026 жылғы 6 қазанда Астанада Қытайдан көлік алуды армандаған клиенттердің есебінен бір жыл бойы пайда тапқан автосалонның бұрынғы басшысына үкім шыққаны белгілі болды.
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