Қазақстан мен Ресей мұнай жеткізу туралы келісімнің қолданысын қайта жалғастырады
Қорытындыда Қазақстан мен Ресей арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы ынтымақтастық туралы келісімнің қолданысын қайта жалғастыру жөніндегі хаттамаға 2024 жылғы 27 қарашада Астанада қол қойылғаны атап өтілген.
"Келісімді Қазақстан Республикасы 2013 жылы ратификациялаған. Ол екі тараптың мемлекеттеріне мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу шарттарын айқындайды. Хаттаманың мақсаты – қолданылу мерзімі 2024 жылғы 1 қаңтарда аяқталған келісімнің қолданысын қайта жалғастыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы екіжақты ынтымақтастық шарттарын өзектендіру. Хаттамада осы келісімнің ережелерін қолдануға немесе түсіндіруге байланысты даулар тараптар арасындағы консультациялар мен келіссөздер арқылы шешілетіні белгіленген", – делінген құжатта.
Сондай-ақ хаттамаға сәйкес келісімнің қолданылу мерзімі 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін ұзартылатыны көрсетілген.
"Осы мерзім аяқталғаннан кейін, тараптардың бірі екінші тарапқа келісімнің қолданысын тоқтату ниеті туралы бастапқы қолданылу мерзімі немесе кезекті бесжылдық кезең аяқталғанға дейін кемінде 6 ай бұрын жазбаша хабарлама жібермесе, келісім автоматты түрде бесжылдық кезеңдерге ұзартылады", – делінген қорытындыда.
Хаттаманы ратификациялау Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға құқықтық негіз қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Талқылау қорытындысы бойынша депутаттар заңды екі оқылымда қабылдауға дауыс берді.
2026 жылғы 6 қазанда премьер-министр Олжас Бектенов елдің энергетикалық жүйесін цифрландыру деңгейінің жеткіліксіз екенін айтып, кен орындарында жасанды интеллектіні қолдану ауқымын кеңейтуді тапсырған еді.