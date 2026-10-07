#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
Қоғам

Қазақстан мен Ресей мұнай жеткізу туралы келісімнің қолданысын қайта жалғастырады

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 11:36 Фото: pexels
Құрылтай депутаттары 2026 жылғы 7 қазанда Қазақстан мен Ресей арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу туралы келісімнің қолданысын қайта жалғастыруды көздейтін хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасын екі оқылымда қарады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Қорытындыда Қазақстан мен Ресей арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы ынтымақтастық туралы келісімнің қолданысын қайта жалғастыру жөніндегі хаттамаға 2024 жылғы 27 қарашада Астанада қол қойылғаны атап өтілген.

"Келісімді Қазақстан Республикасы 2013 жылы ратификациялаған. Ол екі тараптың мемлекеттеріне мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу шарттарын айқындайды. Хаттаманың мақсаты – қолданылу мерзімі 2024 жылғы 1 қаңтарда аяқталған келісімнің қолданысын қайта жалғастыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы екіжақты ынтымақтастық шарттарын өзектендіру. Хаттамада осы келісімнің ережелерін қолдануға немесе түсіндіруге байланысты даулар тараптар арасындағы консультациялар мен келіссөздер арқылы шешілетіні белгіленген", – делінген құжатта.

Сондай-ақ хаттамаға сәйкес келісімнің қолданылу мерзімі 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін ұзартылатыны көрсетілген.

"Осы мерзім аяқталғаннан кейін, тараптардың бірі екінші тарапқа келісімнің қолданысын тоқтату ниеті туралы бастапқы қолданылу мерзімі немесе кезекті бесжылдық кезең аяқталғанға дейін кемінде 6 ай бұрын жазбаша хабарлама жібермесе, келісім автоматты түрде бесжылдық кезеңдерге ұзартылады", – делінген қорытындыда.

Хаттаманы ратификациялау Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға құқықтық негіз қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Талқылау қорытындысы бойынша депутаттар заңды екі оқылымда қабылдауға дауыс берді.

2026 жылғы 6 қазанда премьер-министр Олжас Бектенов елдің энергетикалық жүйесін цифрландыру деңгейінің жеткіліксіз екенін айтып, кен орындарында жасанды интеллектіні қолдану ауқымын кеңейтуді тапсырған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
14:24, Бүгін
Келісімсіз өткен екі жыл: Қазақстан мұнай өнімдері үшін баж төледі ме
Мәжіліс Қазақстан-Ресей арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу келісімінің өзгерістерін ратификациялады
15:28, 08 қараша 2023
Мәжіліс Қазақстан-Ресей арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу келісімінің өзгерістерін ратификациялады
Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон
11:16, Бүгін
Қазақстан мен Сербия қару-жарақ алмасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болат Сариев на поле
14:34, Бүгін
КФФ определила судей на 28-й тур КПЛ
Хабиб Нурмагомедов
14:17, Бүгін
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: Уайт включил назвал список ключевых звёзд в UFC
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
13:54, Бүгін
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
Кори Гауфф бежит в сетке
13:37, Бүгін
Джессика Пегула и Кори Гауфф отобрались на Итоговый турнир WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: