#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
Қоғам

Келісімсіз өткен екі жыл: Қазақстан мұнай өнімдері үшін баж төледі ме

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 14:24 Фото: pexels
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 7 қазанда Құрылтайдың жалпы отырысында Қазақстанның мұнай өнімдерін жеткізу жөніндегі хаттаманы неліктен екі жылдан кейін ратификациялағанын және осы уақыт ішінде кедендік баж төлеуге тура келген-келмегенін түсіндірді,деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутат Сергей Пономарев Қазақстанның мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу жөніндегі хаттаманы келісімнің қолданысы тоқтағаннан кейін екі жыл өткен соң ратификациялау себебін сұрады. Сондай-ақ осы кезеңде қазақстандық компаниялардың қанша кедендік баж төлегенін білгісі келді.

"Біз кедендік баж ретінде бір теңге де, бір рубль де төлеген жоқпыз. Ратификацияның кешігуі мемлекетішілік рәсімдерден өтуге және елімізде, соның ішінде заң шығарушы органда болған өзгерістерге байланысты. Осыған байланысты бұл үдеріс ұзаққа созылды. Бірақ хаттаманың кері күші бар екенін, яғни оның бұрынғы кезеңге де қолданылатынын айтқым келеді. Осы хаттама аясында бұрын болған және туындаған барлық қатынастар осы келісіммен реттеледі. Сондықтан Қазақстан басқа елдердің бюджетіне бір теңге де баж төлеген жоқ", – деді Ерлан Ақкенженов.

Бұған дейін Құрылтай депутаттары Қазақстан мен Ресей арасындағы мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу туралы келісімнің қолданысын қайта жалғастыратын хаттаманы ратификациялау туралы заңды екі оқылымда қарап, қабылдаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
13:14, Бүгін
Тапшылық туындаса, Қазақстан отынды қайдан әкеле алады – Энергетика министрлігінің жауабы
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
11:36, Бүгін
Қазақстан мен Ресей мұнай жеткізу туралы келісімнің қолданысын қайта жалғастырады
Қазақстан мұнай өндіру көлемін арттыра ма: энергетика министрі түсіндірді
18:21, 11 наурыз 2026
Қазақстан мұнай өндіру көлемін арттыра ма: энергетика министрі түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болат Сариев на поле
14:34, Бүгін
КФФ определила судей на 28-й тур КПЛ
Хабиб Нурмагомедов
14:17, Бүгін
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: Уайт включил назвал список ключевых звёзд в UFC
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
13:54, Бүгін
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
Кори Гауфф бежит в сетке
13:37, Бүгін
Джессика Пегула и Кори Гауфф отобрались на Итоговый турнир WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: