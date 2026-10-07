Құрылтайда мәслихаттардың заң қабылдаудағы рөлі түсіндірілді
Фото: Zakon.kz
Құрылтай депутаты Илья Теренченко 2026 жылғы 7 қазанда Құрылтай жанынан Мәслихаттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес құрудың мақсатын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, кеңес қабылданған заңдарды өңірлерде іске асыру барысында аймақтармен өзара байланыс орнату үшін құрылады.
"Бұл – кері байланыс. Мәслихаттардың заң әзірлеуге қатысуы ерекше рөл атқарады. Өңірлік мәслихаттардың пікірі, заңдардың өңірлерге қалай әсер ететіні және қандай нәтиже беретіні біз үшін өте маңызды. Осы тұрғыдан кеңестер аталған мәселелерді жедел әрі білікті түрде қарастыруға мүмкіндік береді", – деді Теренченко.
Ол әр өңірдің өзіндік ерекшелігі бар екенін де атап өтті.
"Сондықтан кеңес жұмысына өкілді биліктің қатысуы мәселелерді тезірек қарастыруға мүмкіндік береді", – деп қосты депутат.
Бұған дейін Қазақстанда жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу регламенті бекітілген еді.
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