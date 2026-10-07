Әлемде және Қазақстанда үйден тыс тамақтануға қанша ақша жұмсалады
Канадалық Visual Capitalist талдамалық онлайн платформасы әлем елдерінде үйден тыс тамақтанудың орташа есеппен қаншалықты қымбат немесе арзан екенін анықтау үшін зерттеу жүргізді.
Барынша объективті нәтиже алу үшін есептеулерде бағасы қолжетімді жылдам тамақтану мейрамханасындағы бір адамға арналған түскі астың орташа құны ескерілді. Олардың қатарына жергілікті тағамдар ұсынатын көше кафелері мен кәдімгі асханалар да енгізілді.
Алынған нәтижелер ең қымбатынан ең арзанына қарай реттелді. Зерттеуде әлемнің 98 елінің көрсеткіштері пайдаланылды. Олардың арасында Ресей, Тәжікстан, Израиль және Люксембург туралы деректер болмаған.
Зерттеуде қолданылған бағалау өлшемдеріне сәйкес, Қазақстан 2026 жылы бір адамға арналған түскі астың қымбаттығы бойынша әлемде 40-орынды иеленді. Бұл – ТМД елдері арасындағы екінші көрсеткіш.
Қай елде тамақтану ең қымбат?
Рейтинг деректеріне сәйкес, үйден тыс тамақтануға әлемде ең көп ақша жұмсайтындар – Швейцария тұрғындары. Қазір мұнда бағасы қолжетімді мейрамханада немесе көше кафесінде бір адамның түскі асы 31,20 АҚШ долларына түседі. Бұл ҚР Ұлттық банкінің 2026 жылғы 6 қазандағы бағамы бойынша 14 193 теңгеге тең.
Бір түскі астың қымбаттығы бойынша әлемде екінші орында Норвегия тұр: 23,60 доллар немесе 10 735 теңге. Үшінші орында – Дания: 23,43 доллар немесе 10 658 теңге.
Үйден тыс тамақтану ең қымбат он елдің қатарына Бельгия (23,36 доллар немесе 10 626 теңге), Нидерланд (23,36 доллар немесе 10 626 теңге), Ирландия (23,35 доллар немесе 10 622 теңге), Ұлыбритания (21,82 доллар немесе 9 926 теңге), Италия (20,19 доллар немесе 9 184 теңге), Америка Құрама Штаттары (20 доллар немесе 9 098 теңге) және Аустрия (18,68 доллар немесе 8 497 теңге) да кірді.
Зерттеу авторларының мәліметінше, қазір бағасы қолжетімді мейрамханадағы бір адамға арналған түскі астың әлемдік орташа құны небәрі 9,35 доллар немесе 4 253 теңгені құрайды.
Қазақстандағы жағдай
Рейтингті құрастырушылардың деректеріне сәйкес, қазір еліміздің тұрғындары мен қонақтары бағасы қолжетімді мейрамханада бір адамға орта есеппен 10,85 долларға немесе 4 935 теңгеге түскі ас іше алады.
Бұл Аргентинадағы (14,34 доллар немесе 6 523 теңге), Венгриядағы (12,88 доллар немесе 5 859 теңге), Болгариядағы (11,94 доллар немесе 5 431 теңге), Мексикадағы (11,83 доллар немесе 5 381 теңге), Сингапурдағы (11,82 доллар немесе 5 377 теңге), Черногориядағы (11,68 доллар немесе 5 313 теңге) және Армениядағы (10,98 доллар немесе 4 994 теңге) бағадан едәуір арзан.
Польшада (10,83 доллар немесе 4 926 теңге), Грузияда (10,56 доллар немесе 4 803 теңге), Беларусьте (10,02 доллар немесе 4 558 теңге), Молдовада (9,88 доллар немесе 4 494 теңге) және Түркияда (9,36 доллар немесе 4 257 теңге) бағасы қолжетімді мейрамханадағы бір адамның түскі асына жұмсалатын сома Қазақстандағы көрсеткішке шамалас.
Алайда елімізде түскі ас Әзербайжанға (8,82 доллар немесе 4 012 теңге), Өзбекстанға (5,90 доллар немесе 2 683 теңге) және Қырғызстанға (5,72 доллар немесе 2 602 теңге) қарағанда қымбатқа түседі.
Қай елде тамақтану ең арзан?
Бағасы қолжетімді мейрамханадағы бір адамға арналған түскі астың әлемдегі ең төмен құны Бангладеште тіркелген. Бұл елдің тұрғындары орта есеппен 1,63 долларға немесе 741 теңгеге түскі ас іше алады.
Дәл осындай жағдайда түскі ас Индонезияның (1,70 доллар немесе 773 теңге), Боливияның (1,73 доллар немесе 786 теңге), Нигерияның (1,85 доллар немесе 841 теңге), Вьетнамның (1,91 доллар немесе 868 теңге), Непалдың (1,96 доллар немесе 891 теңге), Үндістанның (2,09 доллар немесе 950 теңге) және Пәкістанның (2,16 доллар немесе 982 теңге) тұрғындары мен қонақтарына Бангладешке қарағанда сәл қымбатырақ түседі.