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Қоғам

"Алматыны қаптап кетті": полиция үш дөңгелекті көліктерге тексеру жүргізіп жатыр

Алматыда &quot;Трицикл&quot; жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 13:36 Сурет: Алматы қаласы ПД баспасөз қызметі
Алматыда "Трицикл" жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 7 қазанда кезекті рейдтің Алатау ауданында, Орталық киім-кешек базары маңында өткенін мәлімдеді. Полицейлер үш дөңгелекті көліктердің тіркелгенін, қажетті құжаттары мен жүргізушілерінің куәліктері бар-жоғын, сондай-ақ жол жүрісі қағидаларының сақталуын тексерді.

"Бір рейдтің өзінде жол жүрісі қағидаларын бұзудың 60-қа жуық дерегі анықталды. Әсіресе, жүргізуші куәлігін ешқашан алмаған адамдардың үш дөңгелекті көліктерді басқаруына ерекше назар аударылып отыр", – деп хабарлады полиция департаменті.

Полиция үш дөңгелекті көліктер белгіленген тәртіппен тіркелуге, ал жүргізушілердің оларды басқаруға тиісті құқығы болуға тиіс екенін еске салды.

Қыркүйектің соңында Алматыда құтқарушылар, прокуратура, газ қызметі мен әкімдік өкілдері және еріктілер ауқымды кешенді профилактикалық іс-шара аясында бірлескен рейдтерге шыққаны белгілі болды. Бұл рейдтердің мақсаты – халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын тұрғындардың үйлерін аралап, алдын алу жұмыстарын жүргізу.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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