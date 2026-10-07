#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
Қоғам

Қазақстандықтарға тегін медициналық көмек көрсету бағдарламасы нақтыланды

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 14:19 Фото: freepik
Үкіметтің 2026 жылғы 1 қазандағы қаулысымен 2026–2028 жылдарға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету кепілдіктері бағдарламасына өзгерістер енгізілді.

Түзетулерге сәйкес, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) ҚР азаматтарына, қандастарға, босқындарға, сондай-ақ республика аумағында тұрақты тұратын шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға бюджет қаражаты есебінен ұсынылады. Ол тиімділігі барынша дәлелденген профилактикалық, диагностикалық және емдік медициналық қызметтерді, сондай-ақ дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді қамтиды.

Денсаулық жағдайы бұзылған кезде азаматтар жедел медициналық жәрдем шақыру үшін "103" нөміріне хабарласады. Қоңырауды астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жедел медициналық жәрдем станциясының диспетчері қабылдайды.

Сондай-ақ тиісті негіздер болған жағдайда медициналық авиация арқылы көмек көрсету білікті бейінді маманды қажетті жерге жеткізу немесе пациентті астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың медициналық ұйымдарына тасымалдау жолымен жүзеге асырылатыны көрсетілген.

Паллиативтік медициналық көмек аудандық, қалалық, облыстық деңгейлерде, сондай-ақ астанада және республикалық маңызы бар қалаларда көрсетіледі. Оны көрсетудің барлық кезеңінде сабақтастық және үздіксіз бақылау қағидаттары сақталуға тиіс. Мұндай көмек дәрігердің қабылдауында, күндізгі немесе тәулік бойғы стационарда, медицина қызметкерін шақырған кезде, мобильді бригадалар арқылы, медицина қызметкерлерінің белсенді патронажы барысында және үйде емдеуді ұйымдастыру кезінде көрсетіледі.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінде амбулаториялық жағдайда дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету жазасын өтеу орны бойынша медициналық ұйымдарға тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Бұл тәртіп диспансерлік есепте тұрған, сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан, ұсталған, қамауға алынған және арнайы мекемелерге орналастырылған ҚР азаматтарына, қандастарға, босқындарға, сондай-ақ ҚР аумағында тұрақты тұратын шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға қатысты.

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіру және өзара іс-қимылды күшейту үшін Денсаулық сақтау министрлігі, астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары мен Қор арасында бағдарламаны іске асыру туралы келісімдер жасасу көзделген. Келісімдер уәкілетті орган бекітетін үлгілік нысан бойынша жасалады. Оларда, соның ішінде медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған нысаналы көрсеткіштер және бағдарламаның іске асырылуы туралы ақпарат ұсыну мерзімдері қамтылады.

Қаулы 2026 жылғы 7 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
13:05, 16 қазан 2025
ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмек көрсету кепілдіктерінің бағдарламасы қабылданды
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
15:36, 19 желтоқсан 2025
ТМККК және МӘМС шеңберіндегі медициналық көмек: не өзгереді
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование
16:43, 11 ақпан 2025
ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтерге жаңа тәсілмен ақы төленетін болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болат Сариев на поле
14:34, Бүгін
КФФ определила судей на 28-й тур КПЛ
Хабиб Нурмагомедов
14:17, Бүгін
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: Уайт включил назвал список ключевых звёзд в UFC
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
13:54, Бүгін
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
Кори Гауфф бежит в сетке
13:37, Бүгін
Джессика Пегула и Кори Гауфф отобрались на Итоговый турнир WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: