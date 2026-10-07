Қазақстандықтарға тегін медициналық көмек көрсету бағдарламасы нақтыланды
Түзетулерге сәйкес, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) ҚР азаматтарына, қандастарға, босқындарға, сондай-ақ республика аумағында тұрақты тұратын шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға бюджет қаражаты есебінен ұсынылады. Ол тиімділігі барынша дәлелденген профилактикалық, диагностикалық және емдік медициналық қызметтерді, сондай-ақ дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді қамтиды.
Денсаулық жағдайы бұзылған кезде азаматтар жедел медициналық жәрдем шақыру үшін "103" нөміріне хабарласады. Қоңырауды астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жедел медициналық жәрдем станциясының диспетчері қабылдайды.
Сондай-ақ тиісті негіздер болған жағдайда медициналық авиация арқылы көмек көрсету білікті бейінді маманды қажетті жерге жеткізу немесе пациентті астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың медициналық ұйымдарына тасымалдау жолымен жүзеге асырылатыны көрсетілген.
Паллиативтік медициналық көмек аудандық, қалалық, облыстық деңгейлерде, сондай-ақ астанада және республикалық маңызы бар қалаларда көрсетіледі. Оны көрсетудің барлық кезеңінде сабақтастық және үздіксіз бақылау қағидаттары сақталуға тиіс. Мұндай көмек дәрігердің қабылдауында, күндізгі немесе тәулік бойғы стационарда, медицина қызметкерін шақырған кезде, мобильді бригадалар арқылы, медицина қызметкерлерінің белсенді патронажы барысында және үйде емдеуді ұйымдастыру кезінде көрсетіледі.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінде амбулаториялық жағдайда дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету жазасын өтеу орны бойынша медициналық ұйымдарға тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Бұл тәртіп диспансерлік есепте тұрған, сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан, ұсталған, қамауға алынған және арнайы мекемелерге орналастырылған ҚР азаматтарына, қандастарға, босқындарға, сондай-ақ ҚР аумағында тұрақты тұратын шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға қатысты.
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіру және өзара іс-қимылды күшейту үшін Денсаулық сақтау министрлігі, астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары мен Қор арасында бағдарламаны іске асыру туралы келісімдер жасасу көзделген. Келісімдер уәкілетті орган бекітетін үлгілік нысан бойынша жасалады. Оларда, соның ішінде медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған нысаналы көрсеткіштер және бағдарламаның іске асырылуы туралы ақпарат ұсыну мерзімдері қамтылады.
Қаулы 2026 жылғы 7 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.