Астанада бірден бес көлік өртенді: қайғылы жағдайдың мән-жайы белгілі болды
Бұл туралы зардап шеккен азаматтың Айгерім есімді әпкесі мәлімдеді.
"Бұл қайғылы оқиғада менің інім ауыр жарақат алды. Қазір ол денесінің 50%-ын (беті, басы, қолы, аяғы, арқасы) күйік шалған өте ауыр жағдайда күйік орталығының жансақтау бөлімінде жатыр", – деп жазды ол 7 қазанда Threads желісінде.
Оның айтуынша, өрт жанында тұрған басқа көліктен басталған. Жалын оның ағасының алғашқы көлігі – Hyundai Elantra-ға тез тараған.
"Ол көшеге жүгіріп шыққанда, Elantra-ны құтқару мүмкін емес екенін түсінді, көлік түгелдей отқа оранған. Бірақ жанында оның екінші көлігі – Lada Priora тұрған, ол кезде ол әлі жанбаған еді. Priora-ны қауіпті жерден алып кетуге тырысқан кезде қою түтін мен жалынның кесірінен басқа көлікті байқамай қалған. Оған соғылып, өрттің дәл ортасында қалып қойған. Содан ол жалынның арасынан жүгіріп шығуға мәжбүр болған. Үстіндегі киімі мен аяқ киімі түгел жанып кеткен", – деді әйел.
Зардап шеккен азаматтың отбасы болған жағдайға кінәлілер бар деп есептейді және оқиғаның жай ғана кездейсоқтық ретінде жабылып қалғанын қаламайды.
"Кінәлі тарап істі созуға немесе жауапкершіліктен жалтаруға тырысуы мүмкін екенін түсінеміз. Бірақ істі жылы жауып қоюға жол бермейміз: заң мүлікке келтірілген шығыннан бастап, емделу, оңалту және жоғалған табыс шығындарына дейін толық өтеуді қарастырады. Барлық талаптар тергеу мен сот арқылы толық көлемде қойылады", – деп жазды Айгерім.
Отбасы құзырлы органдардың істі бақылауға алып, тиісті сараптамалар жүргізгенін қалайды.
Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Zakon.kz-ке зардап шеккен азаматтың жансақтау және қарқынды терапия бөлімінде жатқанын хабарлады.
"Науқастың жағдайы ауыр, бірақ тұрақты. Оған барлық қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр", – делінген хабарламада.
Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі де оқиғаға қатысты түсініктеме берді.
"Алдын ала мәлімет бойынша, көліктердің бірінде электр сымдарының қысқа тұйықталуы салдарынан өрт шыққан. Өрт нәтижесінде төрт көлік толығымен жанып кетті, тағы бір көлік ішінара зақымданды. Бір адам қажетті медициналық көмек көрсету үшін медициналық мекемеге жеткізілді. Оқиғаның барлық мән-жайы, өрттің шығу себептері, сондай-ақ келтірілген шығын көлемі анықталып жатыр. Тексеру нәтижесі бойынша тиісті құқықтық баға беріледі", – делінген хабарламада.
Өрт Сарайшық ауданындағы А. Байтұрсынұлы көшесінде орналасқан тұрғын үй кешенінің маңында болған.