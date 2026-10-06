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Қоғам

Астанада бір мезетте бес көлік өртеніп кетті

Астанада бір мезетте бес көлік өртеніп кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 14:12 Сурет: pexels
Сарыарқа ауданындағы А. Байтұрсынов көшесінде тұрғын үй кешенінің маңындағы автотұрақта бес жеңіл көлік өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 6 қазанда Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде барлық көлік ашық жалынмен жанып жатқан. Қатты желдің салдарынан өрт маңда тұрған көліктерге тез тараған.

"Өрт сөндірушілер оқиға орнына 7 минут ішінде жетіп, өртті жедел сөндірді", – делінген ТЖМ хабарламасында.

Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. ТЖМ қатты жел кезінде өрттің өте жылдам таралуы мүмкін екенін еске салды. Министрлік қазақстандықтарды сақ болуға және өрттің кез келген белгілерін назардан тыс қалдырмауға шақырды.

Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі қолайсыз ауа райына байланысты азаматтарға арналған маңызды үндеу жариялады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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