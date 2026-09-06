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Оқиғалар

Астанада салынып жатқан көпқабатты тұрғын үй отқа оранды

Өрт, Астана, Сарайшық, көпқабатты тұрғын үй, құрылыс нысаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2026 14:48 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Астанада Сарайшық ауданындағы А-32 көшесінде салынып жатқан 12 қабатты тұрғын үй өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазіргі уақытта Астана қаласы ТЖМ құтқарушылары А-32 көшесінде салынғалы жатқан 12 қабатты тұрғын үй өртін сөндіріп жатыр.

Алғашқы бөлімшелер оқиға орнында келген кезде бірінші қабаттан жетінші қабатқа дейін сыртқы қаптамасы ашық жалынға оранған, деп хабарлады ТЖМ 2026 жылғы 6 қыркүйекте.

Шұғыл түрде өрт сөндіру оқпандары берілді. Өртті толық жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді.

Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

ТЖМ өрттің ауыздықтағанын мәлімдеді.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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