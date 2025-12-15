#Халық заңгері

Оқиғалар

Астанада салынып жатқан тұрғын үй кешенінде тағы бір жұмысшы биіктіктен құлап мерт болды

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 09:43 Фото: Zakon.kz
Астанада салынып жатқан тұрғын үй кешендерінің бірінің аумағында жұмысшының қаза болу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға жайлы қалалық полиция департаменті мәлімдеді.

Полицияның мәліметінше, оқиға 14 желтоқсанда қасбеттік жұмыстар кезінде болған. Алдын ала мәліметтер бойынша, құрылыс алаңында аспалы көтергіш кабелі үзілген. Оқиға салдарынан 41 жастағы ер адам биіктіктен құлап, алған жарақаттарынан сол жерде қайтыс болды.

Полиция тергеу құрылыс жұмыстарын орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу фактісі бойынша жүргізіліп жатқанын атап өтті. Қазіргі уақытта тергеу органдары болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтайды.

Бұған дейін де Астанада салынып жатқан тұрғын үй кешенінде үш жұмысшының бесінші қабаттан құлап кеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада үш жұмысшы салынып жатқан тұрғын үй кешенінде бесінші қабаттан құлап кетті
10:22, 24 қараша 2025
Астанада үш жұмысшы салынып жатқан тұрғын үй кешенінде бесінші қабаттан құлап кетті
Астанада жаңадан салынып жатқан ғимараттың 16-қабатынан ер адам құлап мерт болды
17:00, 13 тамыз 2023
Астанада жаңадан салынып жатқан ғимараттың 16-қабатынан ер адам құлап мерт болды
Астанада жаңадан салынып жатқан тұрғын үй кешені өртеніп, екі адам зардап шекті
18:15, 23 мамыр 2023
Астанада жаңадан салынып жатқан тұрғын үй кешені өртеніп, екі адам зардап шекті
