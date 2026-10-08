"Қазгидромет" екі қала тұрғындарына ауа сапасының нашарлайтынын ескертті
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 8 қазанда Қазақстанның екі қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидрометтің" мәліметінше, 8 қазанда Алматы мен Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының (желсіздік, әлсіз жел, тұман, температуралық инверсия) жиынтығы.
Сонымен қатар "Қазгидромет" 8 қазанға дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер бірнеше өңірде ауа температурасы -2°С-қа дейін төмендеп, үсік жүретінін, қар жауып, дауылды жел соғатынын ескертті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript