#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
500.35
5.24
Қоғам

Жоғарғы сот жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша сот актілерін қайта қарау тәртібіне өзгерістер енгізді

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 10:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
ҚР Жоғарғы соты жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша сот актілерін қайта қарау мәселелеріне қатысты 2017 жылғы 8 желтоқсандағы нормативтік қаулысына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістер Конституциялық соттың 2026 жылғы 12 маусымдағы нормативтік қаулысында баяндалған құқықтық ұстанымын іске асыру аясында қабылданды.

Бұған дейін Конституциялық сот басқа іс бойынша заңды күшіне енген сот актісі бұрын қабылданған шешімнің негізіне алынған нақты мән-жайларды теріске шығарса және бұл мән-жайлар іс үшін елеулі маңызға ие болса, сот актісін қайта қарау мүмкіндігін қарастыру қажет екенін атап өткен.

Енгізілген өзгерістерге сәйкес, мұндай сот актісі бұрын қабылданған сот актісін қайта қарауға негіз болып танылады.

Конституциялық сот бұл өзгерістер бірдей елеулі мән-жайлар жөнінде бір-біріне қарама-қайшы тұжырымдар жасалған сот актілерінің қатар күшінде қалуын болдырмауға мүмкіндік беретінін және сот арқылы қорғалу құқығының кепілдіктерін күшейтетінін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Жоғарғы сот ажырасқаннан кейін мүлікті бөлу ережелерін өзгертті
19:44, 08 шілде 2025
Жоғарғы сот ажырасқаннан кейін мүлікті бөлу ережелерін өзгертті
Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов
12:22, 16 сәуір 2026
Банктік шоттарды ашу және бұғаттау тәртібіне өзгерістер енгізілді
Қол қойды, Тоқаев, креативті индустрияларды қолдау, дамыту, заң актілері, өзгерістер
18:38, 18 ақпан 2026
Креативті индустрияларды қолдау және дамыту мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Кристина Шумекова
12:04, Бүгін
Пятикратная чемпионка мира среди юниоров Шумекова дебютирует на ЧРК среди взрослых
Пётр Ян
11:41, Бүгін
"Лучшие выступления ещё впереди": Ян о дальнейшей карьере после боя с Двалишвили
Макс Ферстаппен рассказал об отношении к возможному переходу в &quot;Феррари&quot;
11:27, Бүгін
Макс Ферстаппен рассказал об отношении к возможному переходу в "Феррари"
Алдияр Ансат на церемонии награждения
11:12, Бүгін
"Золотой дубль" оформил участник шахматной Олимпиады Алдияр Ансат на чемпионате Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: