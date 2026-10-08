Жоғарғы сот жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша сот актілерін қайта қарау тәртібіне өзгерістер енгізді
Өзгерістер Конституциялық соттың 2026 жылғы 12 маусымдағы нормативтік қаулысында баяндалған құқықтық ұстанымын іске асыру аясында қабылданды.
Бұған дейін Конституциялық сот басқа іс бойынша заңды күшіне енген сот актісі бұрын қабылданған шешімнің негізіне алынған нақты мән-жайларды теріске шығарса және бұл мән-жайлар іс үшін елеулі маңызға ие болса, сот актісін қайта қарау мүмкіндігін қарастыру қажет екенін атап өткен.
Енгізілген өзгерістерге сәйкес, мұндай сот актісі бұрын қабылданған сот актісін қайта қарауға негіз болып танылады.
Конституциялық сот бұл өзгерістер бірдей елеулі мән-жайлар жөнінде бір-біріне қарама-қайшы тұжырымдар жасалған сот актілерінің қатар күшінде қалуын болдырмауға мүмкіндік беретінін және сот арқылы қорғалу құқығының кепілдіктерін күшейтетінін атап өтті.