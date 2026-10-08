Қостанайда мас ер адам полиция қызметкеріне шабуыл жасауға әрекеттенді
Қостанай қаласы Полиция басқармасының 2026 жылғы 8 қазандағы мәлімдемесінше, қызметкерлер қаладағы мекемелердің біріне шақырту бойынша барған. Онда мас күйіндегі ер адам ыдыс-аяқты сындырып, жанжал шығарған.
Құқық қорғау органдары оны анықтау үшін басқармаға алып кетпек болған кезде, ер адам балағат сөздер айтып, қорқытып, полицейлердің біріне шабуыл жасауға әрекеттенген.
Ақырында ер адам ұсталды. Енді оған екі жылға дейін бас бостандығынан айырылу қаупі бар.
Полиция заңды талаптарды қызметкерлердің орындауы міндетті екенін еске салды. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес полиция қызметкерлерінің талаптарына бағынбағаны және оларға қарсылық көрсеткені үшін жауапкершілік қарастырылған.
Бұған дейін Өскеменде кафе келушісі өзін дұрыс ұстамағаны үшін ескерту жасаған 40 жастағы ер адамды қатты соққыға жығып, өлтірген болатын. Кейін қаза тапқан адамның полиция қызметкері болғаны белгілі болды.