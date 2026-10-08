#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
500.35
5.24
Қоғам

Қостанайда мас ер адам полиция қызметкеріне шабуыл жасауға әрекеттенді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 13:04 Фото: Zakon.kz
Қостанайда 43 жастағы ер адам қаладағы мекемелердің бірінде жанжал шығарып, полиция қызметкерлері оны ұстау кезінде қарсылық көрсеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қостанай қаласы Полиция басқармасының 2026 жылғы 8 қазандағы мәлімдемесінше, қызметкерлер қаладағы мекемелердің біріне шақырту бойынша барған. Онда мас күйіндегі ер адам ыдыс-аяқты сындырып, жанжал шығарған.

Құқық қорғау органдары оны анықтау үшін басқармаға алып кетпек болған кезде, ер адам балағат сөздер айтып, қорқытып, полицейлердің біріне шабуыл жасауға әрекеттенген.

Ақырында ер адам ұсталды. Енді оған екі жылға дейін бас бостандығынан айырылу қаупі бар.

Полиция заңды талаптарды қызметкерлердің орындауы міндетті екенін еске салды. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес полиция қызметкерлерінің талаптарына бағынбағаны және оларға қарсылық көрсеткені үшін жауапкершілік қарастырылған.

Бұған дейін Өскеменде кафе келушісі өзін дұрыс ұстамағаны үшін ескерту жасаған 40 жастағы ер адамды қатты соққыға жығып, өлтірген болатын. Кейін қаза тапқан адамның полиция қызметкері болғаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Атырауда тергеуге келмеген күдікті көпқабатты үйдің терезесінен шығып кеткен
13:38, Бүгін
Атырауда тергеуге келмеген күдікті көпқабатты үйдің терезесінен шығып кеткен
Самолет, самолеты, аэропорт
18:22, 10 тамыз 2026
Астанада ұшақ бортында жанжал шығарған мас жолаушы 10 тәулікке қамалды
полиция
01:52, 02 желтоқсан 2023
Қызылордада полиция қызметкеріне шабуыл жасаған тұрғын ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Барроуз - Нуриков
17:37, Бүгін
Супер реванш за поражение в Астане на ЧМ: Барроуз выступит против Нурикова в лиге RAF
Майкл Веккионе
17:26, Бүгін
Ушедший из "Барыса" Веккионе рассказал, почему клуб в прошлом сезоне не попал в плей-офф
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
17:14, Бүгін
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
Вышедший в Премьер-лигу &quot;Шахтёр&quot; продолжает свою серию без поражений в Первой лиге
16:56, Бүгін
Вышедший в Премьер-лигу "Шахтёр" добыл очередную победу в Первой лиге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: