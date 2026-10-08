Алматыда электр желісіндегі апаттық жөндеуге байланысты жолдың бір бөлігі уақытша жабылады
Жөндеу жұмыстары Центральная көшесі, 36 мекенжайында, автомобиль жолының астында жүргізіледі. Осыған байланысты К. Салықов көшесінен Жәңгір хан көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы уақытша шектеледі.
Жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі №2363 кернеуі 220 кВ электр беру желісінің кабельдік бөлігінің зақымдануына байланысты туындап отыр.
№2353 және №2363 кернеуі 220 кВ кабельдік-әуе электр беру желілері Алматы қаласын айнала қоршап тұрған 220 кВ сақиналы электр желісінің құрамына кіреді. Аталған желілер "Ерменсай" №160А және "Бесағаш" №166А қосалқы станцияларының арасында орналасқан.
Желілердің бірінің зақымдануы сақиналы желінің ажырауына, электр қуаты ағындарының қайта бөлінуіне және энергия жүйесінің қалған элементтеріне түсетін жүктеменің артуына әкеледі.
Қазіргі уақытта желі мәжбүрлі түрде ажыратылған сызба бойынша жұмыс істеп тұр. Электрмен жабдықтаудың қалыпты режимін қалпына келтіріп, ақаудың одан әрі бақылаудан шығуына жол бермеу үшін зақымданған учаскені қысқа мерзімде жөндеп, желінің тұтастығын қалпына келтіру қажет.
"Зақымданған кабель жолдың астында орналасқандықтан, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жол жабыны мен бетон науаны ашу қажет. Бұл мамандарға кабельге қол жеткізіп, зақымданған жері мен сипатын нақты анықтауға, кабельді немесе кабель муфтасын жөндеуге және желіні қайта іске қоспас бұрын қажетті сынақтарды жүргізуге мүмкіндік береді, Жөндеу жұмыстары қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, тәулік бойы жүргізіледі. "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ жұмыстарды барынша қысқа мерзімде аяқтап, көлік қозғалысына қойылған шектеу уақытын азайту үшін барлық қажетті шараларды қабылдауда, – делінген хабарламада.
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жол жабыны толық қалпына келтіріледі.
Көлік қозғалысына енгізілетін уақытша шектеу тек апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге байланысты.
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ Алматы тұрғындары мен қонақтарынан жол жүру бағытын жоспарлау кезінде уақытша шектеулерді ескеріп, қала мен Алматы агломерациясын сенімді электрмен жабдықтауды қалпына келтіру үшін қабылданып отырған қажетті шараларға түсіністікпен қарауды сұрайды.