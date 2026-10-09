Көшелер жабылып, әскери ұшақтар жаттығу өткізеді: 9–14 қазанда Астанада не болады
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанның Мемлекеттік күзет қызметі Астана тұрғындары мен қонақтарына маңызды үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Хабарламаға сәйкес, елордада бірқатар халықаралық саяси іс-шараға дайындық жүргізілуіне және олардың өткізілуіне байланысты 2026 жылғы 10–14 қазанда қала көшелерінің жекелеген учаскелерінде көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі.
"Іс-шараларға арнайы мемлекеттік органдардың, құқық қорғау органдарының және ҚР Қарулы күштерінің ресурстары жұмылдырылады", – деп хабарлады ҚР Мемлекеттік күзет қызметі.
Сонымен қатар 9 қазаннан бастап елорданың әуе кеңістігінде әскери авиацияның жаттығу ұшулары өтеді.
"Астана тұрғындары мен қонақтарынан халықаралық деңгейдегі маңызды оқиға кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін іс-шараларға түсіністікпен қарауды сұраймыз", – делінген ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің үндеуінде.
Бұған дейін Қазақстанның орталығы мен солтүстігін байланыстыратын тасжолда жүк көліктерінің қозғалысына шектеу енгізілгені хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript