Қандастар мен шетелдіктерге қатысты: Еңбек министрлігі құжаттарды интернет арқылы рәсімдеу жолын түсіндірді
Мамандардың түсіндіруінше, migration.enbek.kz порталы Қазақстан азаматтарына, этникалық қазақтарға, шетел азаматтарына, жұмыс берушілер мен инвесторларға арналған сервистерді бір цифрлық кеңістікке біріктіреді.
"Порталда қандас мәртебесін беру, қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізу, еңбекші көшіп келушілердің жұмысқа орналасуына және шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсаттарды рәсімдеу қызметтері, сондай-ақ көші-қонға қатысты өзге де сервистер қолжетімді", – деп хабарлады ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Қызмет алу үшін алдымен порталда тіркелу қажет.
Жұмысты бастау үшін порталға кіріп, "Кіру" батырмасын басып, содан кейін "Тіркелуден өтіңіз" тармағын таңдау керек.
Пайдаланушы электрондық пошта мекенжайы мен құпиясөзін көрсетіп, пайдаланушы келісімінің шарттарын қабылдап, есептік жазба жасауы қажет. Осыдан кейін көрсетілген электрондық поштаға тіркелуді растауға арналған хабарлама келеді.
Жүйеге кіргеннен кейін пайдаланушы жеке кабинетіне өтеді. Қызмет алмас бұрын "Жеке деректер" бөлімін толтыру қажет.
"Шетел азаматының ЖСН-і болса, жеке мәліметтерінің бір бөлігі мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін. Қалған қажетті деректерді пайдаланушы өзі толтырады. Бұл ретте деректерді сақтамас бұрын олардың дұрыстығын мұқият тексеру маңызды", – деп түсіндірді министрліктің баспасөз қызметі.
Жеке деректерін толтырғаннан кейін пайдаланушы қажетті қызметті таңдап, электрондық өтінішті толтырады және оны қарауға жібереді.
Өтініштің мәртебесін бақылап, тиісті хабарламаларды жеке кабинет арқылы алуға болады.
2026 жылғы қыркүйекте Қазақстанға тұрақты тұруға келген шетелдіктермен әңгімелесу тәртібі өзгергенін жазған едік.