Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға келеді
Сурет: wikipedia
11-14 қазан күндері Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Сапар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен ұйымдастырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында Қазақстан мен Бельгия арасындағы көпжақты ынтымақтастықты нығайту перспективалары талқыланады.
"Мемлекеттік сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев, король Филипп пен патшайым Матильда "Қазақстан-Бельгия" іскерлік кеңесінің төртінші отырысына, сондай-ақ екі ел жоғары оқу орындары ректорларының форумына қатысады. Бұдан бөлек, бірқатар өзге де іс-шара өткізу жоспарланған", – делінген хабарламада.
Сапар қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданып, екіжақты ынтымақтастықты дамытуға бағытталған бірқатар құжатқа қол қойылады.
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