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Қоғам

Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға келеді

Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға келеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2026 13:31 Сурет: wikipedia
11-14 қазан күндері Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Сапар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен ұйымдастырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында Қазақстан мен Бельгия арасындағы көпжақты ынтымақтастықты нығайту перспективалары талқыланады.

"Мемлекеттік сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев, король Филипп пен патшайым Матильда "Қазақстан-Бельгия" іскерлік кеңесінің төртінші отырысына, сондай-ақ екі ел жоғары оқу орындары ректорларының форумына қатысады. Бұдан бөлек, бірқатар өзге де іс-шара өткізу жоспарланған", – делінген хабарламада.

Сапар қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданып, екіжақты ынтымақтастықты дамытуға бағытталған бірқатар құжатқа қол қойылады.

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Айдос Қали
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